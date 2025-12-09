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Десантники та дронарі 82-ї ОДШБр відбили штурм ворога у Покровську. ВIДЕО

Оператори 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8 корпусу ДШВ ЗС України прийшли на допомогу піхотинцям-побратимам у Покровську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед цим бійці зі стрілецької зброї ліквідували кількох російських піхотинців та влаштували засідку на одній із позицій.

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Окупанти спробували штурмувати будівлю, де перебували українські десантники. На допомогу прийшли оператори БпЛА, які швидко та майстерно знищили загарбників.

На кадрах видно, як дрони один за одним завдають ударів по ворогу, не залишаючи йому шансів утекти чи сховатися.

У результаті спільних дій бійців бригади штурм було успішно відбито.

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Автор: 

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