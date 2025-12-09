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"Більше щоб сюди не приходив. І своїм, щоб передав": Сили оборони ліквідували рашиста дроном. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому українські захисники 5 грудня 2025 року майстерно ліквідували окупанта, що ховався у хащах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою тепловізора виявили рашиста та наблизилися до нього ударним БпЛА, щоб завдати точного удару.
Переляканий окупант завмер, і вже за мить у нього влучив український безпілотник.
Унаслідок ураження загарбник був ліквідований.
Після вибуху бійці Сил оборони іронічно прокоментували на відео:
"Більше щоб сюди не приходив. І своїм, щоб передав."
- Раніше також повідомлялося, що двоє бійців 67-ї ОМБр взяли в полон шістьох окупантів на Олександрівському напрямку.
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