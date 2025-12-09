"Більше щоб сюди не приходив. І своїм, щоб передав": Сили оборони ліквідували рашиста дроном. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому українські захисники 5 грудня 2025 року майстерно ліквідували окупанта, що ховався у хащах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою тепловізора виявили рашиста та наблизилися до нього ударним БпЛА, щоб завдати точного удару.

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Переляканий окупант завмер, і вже за мить у нього влучив український безпілотник.

Унаслідок ураження загарбник був ліквідований.

Після вибуху бійці Сил оборони іронічно прокоментували на відео:

"Більше щоб сюди не приходив. І своїм, щоб передав."

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Раніше також повідомлялося, що двоє бійців 67-ї ОМБр взяли в полон шістьох окупантів на Олександрівському напрямку.

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