Двоє бійців 67-ї ОМБр взяли в полон шістьох окупантів на Олександрівському напрямку. ВIДЕО
Під час ударно-пошукових дій два бійці 3-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України взяли в полон шістьох російських військовослужбовців на Олександрівському напрямку. Про це стало відомо зі стріму, оприлюдненого 8 грудня 2025 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опубліковане у соцмережах, чітко видно, як українські військові оперативно проводять сплановану евакуацію полонених попри активні обстріли. Водночас російська артилерія намагається накрити власних солдатів, імовірно, щоб перешкодити їхньому переходу в полон або залякати інші підрозділи.
Такі дії вкотре демонструють практику залякування, яка застосовується російським командуванням щодо власного особового складу, - життя солдатів постійно знецінюється, а підрозділи кинуті напризволяще.
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