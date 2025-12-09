Двое бойцов 67-й ОМБр взяли в плен шестерых оккупантов на Александровском направлении. ВИДЕО

Во время ударно-поисковых действий два бойца 3-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен шестерых российских военнослужащих на Александровском направлении. Об этом стало известно из стрима, обнародованного 8 декабря 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсетях, четко видно, как украинские военные оперативно проводят спланированную эвакуацию пленных несмотря на активные обстрелы. В то же время российская артиллерия пытается накрыть своих солдат, вероятно, чтобы помешать их переходу в плен или запугать другие подразделения.

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Такие действия в очередной раз демонстрируют практику запугивания, которая применяется российским командованием в отношении собственного личного состава, - жизнь солдат постоянно обесценивается, а подразделения брошены на произвол судьбы.

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