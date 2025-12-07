67 ОМБр заявила об освобождении Тихого в Днепропетровской области: село зачищено от оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 67 ОМБр освободили село Тихое в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Враг заявил об оккупации Тихого и Отрадного
Как отмечается, 21 ноября оккупанты на своих ресурсах обнародовали видео, где солдаты РФ машут своей тряпкой на Александровском направлении и заявляют об оккупации террористической "группировкой восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное (Покровская громада, Синельниковский р-н).
Силы обороны выбили врага из Тихого
По данным 67 бригады, в результате слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов.
"Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины", - добавили в бригаде.
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