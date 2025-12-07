67 ОМБр заявила про визволення Тихого на Дніпропетровщині: село зачищено від окупантів. ВIДЕО
Бійці 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Ворог заявив про окупацію Тихого та Відрадного
Як зазначається, 21 листопада окупанти на своїх ресурсах оприлюднили відео, де солдати РФ махають своїм ганчір'ям на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).
Сили оборони вибили ворога з Тихого
За даними 67 бригади, у результаті злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів.
"Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України", - додали в бригаді.
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