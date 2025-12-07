67 ОМБр заявила про визволення Тихого на Дніпропетровщині: село зачищено від окупантів. ВIДЕО

Бійці 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

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Ворог заявив про окупацію Тихого та Відрадного

Як зазначається, 21 листопада окупанти на своїх ресурсах оприлюднили відео, де солдати РФ махають своїм ганчір'ям на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію терористичною "групіровкой восток" населених пунктів Тихе та Відрадне (Покровська громада, Синельніковський р-н).

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Сили оборони вибили ворога з Тихого

За даними 67 бригади, у результаті злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів.

"Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України", - додали в бригаді.

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