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"Больше чтобы сюда не приходил. И своим чтобы передал": Силы обороны ликвидировали рашиста дроном. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой украинские защитники 5 декабря 2025 года мастерски ликвидировали оккупанта, скрывавшегося в зарослях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью тепловизора обнаружили рашиста и приблизились к нему ударным БПЛА, чтобы нанести точный удар.
Испуганный оккупант замер, и уже через мгновение в него попал украинский беспилотник.
В результате поражения захватчик был ликвидирован.
После взрыва бойцы Сил обороны иронично прокомментировали на видео:
"Больше чтобы сюда не приходил. И своим чтобы передал."
- Ранее также сообщалось, что двое бойцов 67-й ОМБр взяли в плен шестерых оккупантов на Александровском направлении.
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