"Больше чтобы сюда не приходил. И своим чтобы передал": Силы обороны ликвидировали рашиста дроном. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинские защитники 5 декабря 2025 года мастерски ликвидировали оккупанта, скрывавшегося в зарослях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью тепловизора обнаружили рашиста и приблизились к нему ударным БПЛА, чтобы нанести точный удар.

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Испуганный оккупант замер, и уже через мгновение в него попал украинский беспилотник.

В результате поражения захватчик был ликвидирован.

После взрыва бойцы Сил обороны иронично прокомментировали на видео:

"Больше чтобы сюда не приходил. И своим чтобы передал."

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Ранее также сообщалось, что двое бойцов 67-й ОМБр взяли в плен шестерых оккупантов на Александровском направлении.

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