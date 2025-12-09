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Десантники и дронари 82-й ОДШБр отразили штурм врага в Покровске. ВИДЕО

Операторы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады 8 корпуса ДШВ ВС Украины пришли на помощь пехотинцам-побратимам в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед этим бойцы из стрелкового оружия ликвидировали нескольких российских пехотинцев и устроили засаду на одной из позиций.

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Оккупанты попытались штурмовать здание, где находились украинские десантники. На помощь пришли операторы БПЛА, которые быстро и мастерски уничтожили захватчиков.

На кадрах видно, как дроны один за другим наносят удары по врагу, не оставляя ему шансов убежать или спрятаться.

В результате совместных действий бойцов бригады штурм был успешно отбит.

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Автор: 

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