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Десантники и дронари 82-й ОДШБр отразили штурм врага в Покровске. ВИДЕО
Операторы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады 8 корпуса ДШВ ВС Украины пришли на помощь пехотинцам-побратимам в Покровске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед этим бойцы из стрелкового оружия ликвидировали нескольких российских пехотинцев и устроили засаду на одной из позиций.
Оккупанты попытались штурмовать здание, где находились украинские десантники. На помощь пришли операторы БПЛА, которые быстро и мастерски уничтожили захватчиков.
На кадрах видно, как дроны один за другим наносят удары по врагу, не оставляя ему шансов убежать или спрятаться.
В результате совместных действий бойцов бригады штурм был успешно отбит.
- Ранее также сообщалось, что десантник 82-й бригады ликвидировал в стрелковом бою двух оккупантов, один из которых был командиром группы.
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