Ситуация в Северске напряженная, сложно в Мирнограде. Продолжается оборона Покровска, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 84 российских штурма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного и Новопавловки.
На этом направлении вчера, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава противника.
Бои в Покровске и Мирнограде
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.
"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.
Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе Северска
На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска. В то же время, заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.
"Пользуясь погодными условиями, враг пытается проникнуть в город небольшими штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах", - говорится в сообщении.
Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины.
Ликвидация оккупантов
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 372 оккупанта за прошедшие сутки.
Также уничтожены 827 БПЛА различных типов и 49 единиц другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БПАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1118 огневых задач.
Что предшествовало?
- Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
- Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль