Ситуация в Северске напряженная, сложно в Мирнограде. Продолжается оборона Покровска, - ГВ "Схід"

Бои за Покровск

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 84 российских штурма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного и Новопавловки.

На этом направлении вчера, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На определенном этапе в Покровске не было украинских войск. Сейчас отбили 13 км² территории, - Сырский

Бои в Покровске и Мирнограде

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники и дронари 82-й ОДШБр отбили штурм врага в Покровске. ВИДЕО

Ситуация в районе Северска

На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска. В то же время, заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.

"Пользуясь погодными условиями, враг пытается проникнуть в город небольшими штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах", - говорится в сообщении.

Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины.

Ликвидация оккупантов

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 372 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожены 827 БПЛА различных типов и 49 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БПАК.

Читайте также: Продолжаются поисково-штурмовые действия в Покровске. В Мирнограде ситуация сложная, - УВ "Восток"

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1118 огневых задач.

Что предшествовало?

  • Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
  • Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

Читайте также: РФ бросает резервы, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ

Донецкая область (11566) боевые действия (5274) Покровск (1047) Мирноград (172) Бахмутский район (695) Покровский район (1416) Северск (180) война в Украине (7178)
Скрізь жопа, бо досі не оголошена мобілізація молоді та жінок, Зеленський злочинно бездіяльний, очікує що фронт сам розвалиться і тоді він підпише всі вимоги трампа-путіна. Верховна Рада України має взяти на себе відповідальність і оголосити мобілізацію молоді та жінок. Чекати більше немає можливості, в батальйонах лишилось по 20-40 піхотинців і навіть ці піхотинці це колишні зв'язківці, кухарі та ремонтники! Армія потребує поповнення негайно! І це не прохання, це наказ!
10.12.2025 11:38 Ответить
Піднеси запальничку до дупи і виріши проблему.
10.12.2025 12:19 Ответить
Гриценко потрібен,він би все порішав.
10.12.2025 12:22 Ответить
Через місяць що ти будеш оголошувати?
10.12.2025 12:27 Ответить
 
 