Ситуация в Северске напряженная, сложно в Мирнограде. Продолжается оборона Покровска, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 84 российских штурма.

Об этом сообщает пресс-центр ГВ "Схід".

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Червоный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного и Новопавловки.

На этом направлении вчера, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава противника.

Бои в Покровске и Мирнограде

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе Северска

На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска. В то же время, заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.

"Пользуясь погодными условиями, враг пытается проникнуть в город небольшими штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах", - говорится в сообщении.

Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины.

Ликвидация оккупантов

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 372 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожены 827 БПЛА различных типов и 49 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 31 расчет российских БПАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1118 огневых задач.

Что предшествовало?

Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.

Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

