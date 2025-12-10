РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10402 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои на Сиверском направлении Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Северском направлении
2 979 4

Украинские операторы дронов 54-й ОМБр поджарили оккупанта на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении бойцы 54-й отдельной механизированной бригады показали кадры поражения оккупанта ударным беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спящий рашист возле развалившегося здания получил точный сброс с украинского дрона и был ликвидирован.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На видео - оккупант пытается закрыться руками от взрывчатки, но безрезультатно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон ликвидировал рашиста с флагом РФ и оставил его без конечностей. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24315) уничтожение (10871) Донецкая область (13256) 54 отдельная мехбригада (202) дроны (8260) Бахмутский район (876) Северск (217)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 