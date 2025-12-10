Украинские операторы дронов 54-й ОМБр поджарили оккупанта на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении бойцы 54-й отдельной механизированной бригады показали кадры поражения оккупанта ударным беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спящий рашист возле развалившегося здания получил точный сброс с украинского дрона и был ликвидирован.

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На видео - оккупант пытается закрыться руками от взрывчатки, но безрезультатно.

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