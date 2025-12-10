Украинский дрон ликвидировал рашиста с флагом РФ и оставил его без конечностей. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой один из рашистов пытался продвинуться на 9 км в тыл бойцов Сил обороны и поднять флаг РФ в населенном пункте Остаповское Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "спецоперация" захватчика закончилась неудачей и мгновенной ликвидацией врага украинским беспилотником.

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В результате неудачной "одиночной миссии" от оккупанта осталось только туловище, а конечности оторвало от попадания БПЛА Вооруженных сил Украины.

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Также сообщалось, что операторы 8-го полка ССО Украины ликвидировали пятерых российских оккупантов в Донецкой области.

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