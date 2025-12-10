Украинский танк 14-й бригады "Червона Калина" разнес здание с рашистами внутри. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись, на которой украинские танкисты роты "Вовча Зграя" нанесли удар по зданию с врагом внутри возле населенного пункта Родинское на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж бригады разместил танк в зоне досягаемости попадания по зданию и уничтожил его вместе с десятком оккупантов.

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Также украинские защитники 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" поблагодарили в своем телеграм-канале смежные подразделения за снятое видео их боевой работы.

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Также сообщалось, что оккупант увидел дрон и замер, а бойцы 14-й бригады "Червона Калина" - ликвидировали.

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