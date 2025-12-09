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"Один застрелился, двое дождались ударного дрона": "Птахи Мадяра" ликвидировали трех оккупантов во рву. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 3 оккупантов в противотанковом рву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала ударный беспилотник нанес первый удар, после чего один из захватчиков сразу взял автомат и застрелился.

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В результате выстрела голову военного РФ разнесло в разные стороны.

Вторым ударом украинские бойцы добили остатки захватчиков, которые не пытались бежать и ждали во рву поражения.

Видео бригада обнародовала в своем телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (24308) уничтожение (10864) дроны (8260) 414 Птахи Мадяра (221)
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Топ комментарии
+5
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09.12.2025 22:04 Ответить
+4
Так їм і треба грьобаним кацапстанцям!
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09.12.2025 22:02 Ответить
+4
Вони не могли би прямо в росії стрілятись ще до приїзду в Україну. Літер водки випив і застрілився. І по всьому. Долг перед родіной виполніл.
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09.12.2025 23:10 Ответить

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