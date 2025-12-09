7 478 15
"Один застрелился, двое дождались ударного дрона": "Птахи Мадяра" ликвидировали трех оккупантов во рву. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 3 оккупантов в противотанковом рву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала ударный беспилотник нанес первый удар, после чего один из захватчиков сразу взял автомат и застрелился.
В результате выстрела голову военного РФ разнесло в разные стороны.
Вторым ударом украинские бойцы добили остатки захватчиков, которые не пытались бежать и ждали во рву поражения.
Видео бригада обнародовала в своем телеграм-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+5 ирина ира #418568
показать весь комментарий09.12.2025 22:04 Ответить Ссылка
+4 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий09.12.2025 22:02 Ответить Ссылка
+4 Гуцул
показать весь комментарий09.12.2025 23:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль