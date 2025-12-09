"Один застрелился, двое дождались ударного дрона": "Птахи Мадяра" ликвидировали трех оккупантов во рву. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 3 оккупантов в противотанковом рву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала ударный беспилотник нанес первый удар, после чего один из захватчиков сразу взял автомат и застрелился.

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В результате выстрела голову военного РФ разнесло в разные стороны.

Вторым ударом украинские бойцы добили остатки захватчиков, которые не пытались бежать и ждали во рву поражения.

Видео бригада обнародовала в своем телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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