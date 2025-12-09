"Один застрелився, двоє зачекали ударний дрон": "Птахи Мадяра" ліквідували 3 окупантів у рові. ВIДЕО

Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахів Мадяра" ліквідували 3 окупантів у протитанковому рову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку ударний безпілотник завдав першого удару, після чого один із загарбників одразу взяв автомат та застрелив себе.

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У результаті пострілу голову військового РФ рознесло в різні сторони.

Другим ударом українські бійці добили залишок загарбників, які не намагалися втекти та чекали в рові на ураження.

Відео бригада оприлюднила у своєму телеграм‑каналі.

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