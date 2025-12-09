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"Один застрелився, двоє зачекали ударний дрон": "Птахи Мадяра" ліквідували 3 окупантів у рові. ВIДЕО
Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахів Мадяра" ліквідували 3 окупантів у протитанковому рову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку ударний безпілотник завдав першого удару, після чого один із загарбників одразу взяв автомат та застрелив себе.
У результаті пострілу голову військового РФ рознесло в різні сторони.
Другим ударом українські бійці добили залишок загарбників, які не намагалися втекти та чекали в рові на ураження.
Відео бригада оприлюднила у своєму телеграм‑каналі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+5 ирина ира #418568
показати весь коментар09.12.2025 22:04 Відповісти Посилання
+4 Дмитро Михайловський
показати весь коментар09.12.2025 22:02 Відповісти Посилання
+4 Гуцул
показати весь коментар09.12.2025 23:10 Відповісти Посилання
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