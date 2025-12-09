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"Один застрелився, двоє зачекали ударний дрон": "Птахи Мадяра" ліквідували 3 окупантів у рові. ВIДЕО

Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахів Мадяра" ліквідували 3 окупантів у протитанковому рову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку ударний безпілотник завдав першого удару, після чого один із загарбників одразу взяв автомат та застрелив себе.

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У результаті пострілу голову військового РФ рознесло в різні сторони.

Другим ударом українські бійці добили залишок загарбників, які не намагалися втекти та чекали в рові на ураження.

Відео бригада оприлюднила у своєму телеграм‑каналі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21335) знищення (10398) дрони (8508) 414 Птахи Мадяра (208)
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Топ коментарі
+5
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09.12.2025 22:04 Відповісти
+4
Так їм і треба грьобаним кацапстанцям!
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09.12.2025 22:02 Відповісти
+4
Вони не могли би прямо в росії стрілятись ще до приїзду в Україну. Літер водки випив і застрілився. І по всьому. Долг перед родіной виполніл.
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09.12.2025 23:10 Відповісти

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