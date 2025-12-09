Український танк 14‑ї бригади "Червона Калина" розніс будівлю з рашистами всередині. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому українські танкісти роти "Вовча Зграя" завдали удару по будівлі з ворогом всередині біля населеного пункту Родинське Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж бригади розмістив танк у зоні досяжності влучання по будівлі та знищив її разом із десятком окупантів.
Також українські захисники 14‑ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" подякували у своєму телеграм-каналі суміжним підрозділам за зняте відео їхньої бойової роботи.
- Також повідомлялося, що окупант побачив дрон і завмер, а бійці 14-ї бригади "Червона Калина" - ліквідували.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль