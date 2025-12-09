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Український танк 14‑ї бригади "Червона Калина" розніс будівлю з рашистами всередині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому українські танкісти роти "Вовча Зграя" завдали удару по будівлі з ворогом всередині біля населеного пункту Родинське Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж бригади розмістив танк у зоні досяжності влучання по будівлі та знищив її разом із десятком окупантів.

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Також українські захисники 14‑ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" подякували у своєму телеграм-каналі суміжним підрозділам за зняте відео їхньої бойової роботи.

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