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Спецпризначенці НГУ "Спартан" ліквідували 5 окупантів дронами на Покровському напрямку. ВIДЕО
Спецпризначенці 3‑ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" ліквідували п’ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці під час бойових вильотів ударними безпілотниками знищили ворога на Покровському напрямку.
На кадрах видно, що загарбники намагалися сховатися одягнувшись в плащі та ховаючись в лісосмугах, але українські БпЛА знайшли та уразили їх.
Одного з військових РФ від влучання дрона розірвало на дрантя.
- Раніше повідомлялося, що оператори дронів "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки.
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