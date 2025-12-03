Оператори дронів "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки. ВIДЕО

Оператори дронів 3‑ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці уразили один мотоцикл разом із рашистом та п’ять автівок у смузі відповідальності бригади.

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На кадрах також видно, як окупанти ховаються по укриттях і намагаються "перечекати", але всі були ліквідовані.

Відео бойової роботи оприлюднено на офіційному телеграм‑каналі Нацгвардії України.

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Раніше також повідомлялося, що окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан".

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