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Оператори дронів "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки. ВIДЕО
Оператори дронів 3‑ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці уразили один мотоцикл разом із рашистом та п’ять автівок у смузі відповідальності бригади.
На кадрах також видно, як окупанти ховаються по укриттях і намагаються "перечекати", але всі були ліквідовані.
Відео бойової роботи оприлюднено на офіційному телеграм‑каналі Нацгвардії України.
Раніше також повідомлялося, що окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан".
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https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
а телятка навіть без води - ЖАХ!
І це держпідприємство? Командира в/ч в буцигарню....