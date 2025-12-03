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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Оператори дронів "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки. ВIДЕО

Оператори дронів 3‑ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" ліквідували 25 окупантів та 6 одиниць техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці уразили один мотоцикл разом із рашистом та п’ять автівок у смузі відповідальності бригади.

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На кадрах також видно, як окупанти ховаються по укриттях і намагаються "перечекати", але всі були ліквідовані.

Відео бойової роботи оприлюднено на офіційному телеграм‑каналі Нацгвардії України.

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Раніше також повідомлялося, що окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан".

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армія рф (21283) знищення (10354) 3 полк спецпризначенців (35) дрони (8448)
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А у цей же час, КабМіндічі з тітушками та військовими на Житомирщині, стріляють в Українців, які захищають держПідприємство, яке розкрадають послідовники умерова з ФДМУ і Житомирської ОДА‼️😡🤑👺😡🤑👺‼️❤️
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
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03.12.2025 19:26 Відповісти
бідні корівки - голодні і із маститом!
а телятка навіть без води - ЖАХ!
І це держпідприємство? Командира в/ч в буцигарню....
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03.12.2025 19:35 Відповісти
Нехай горять в пеклі
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03.12.2025 19:28 Відповісти
"..пасматр1 на неба взглядам *** тверьозим.."(с)
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03.12.2025 23:25 Відповісти
 
 