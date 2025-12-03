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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Операторы дронов "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники. ВИДЕО

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы поразили один мотоцикл вместе с рашистом и пять автомобилей в зоне ответственности бригады.

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На кадрах также видно, как оккупанты прячутся в укрытиях и пытаются "переждать", но все были ликвидированы.

Видео боевой работы обнародовано на официальном телеграм-канале Нацгвардии Украины.

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Ранее также сообщалось, что оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан".

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) 3 полк спецназа (35) дроны (7376)
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А у цей же час, КабМіндічі з тітушками та військовими на Житомирщині, стріляють в Українців, які захищають держПідприємство, яке розкрадають послідовники умерова з ФДМУ і Житомирської ОДА‼️😡🤑👺😡🤑👺‼️❤️
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
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03.12.2025 19:26 Ответить
бідні корівки - голодні і із маститом!
а телятка навіть без води - ЖАХ!
І це держпідприємство? Командира в/ч в буцигарню....
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03.12.2025 19:35 Ответить
Нехай горять в пеклі
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03.12.2025 19:28 Ответить
"..пасматр1 на неба взглядам *** тверьозим.."(с)
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03.12.2025 23:25 Ответить
 
 