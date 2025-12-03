2 081 4
Операторы дронов "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники. ВИДЕО
Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы поразили один мотоцикл вместе с рашистом и пять автомобилей в зоне ответственности бригады.
На кадрах также видно, как оккупанты прячутся в укрытиях и пытаются "переждать", но все были ликвидированы.
Видео боевой работы обнародовано на официальном телеграм-канале Нацгвардии Украины.
Ранее также сообщалось, что оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw
а телятка навіть без води - ЖАХ!
І це держпідприємство? Командира в/ч в буцигарню....