Операторы дронов "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники. ВИДЕО

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы поразили один мотоцикл вместе с рашистом и пять автомобилей в зоне ответственности бригады.

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На кадрах также видно, как оккупанты прячутся в укрытиях и пытаются "переждать", но все были ликвидированы.

Видео боевой работы обнародовано на официальном телеграм-канале Нацгвардии Украины.

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Ранее также сообщалось, что оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан".

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