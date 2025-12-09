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Спецназовцы НГУ "Спартан" ликвидировали 5 оккупантов дронами на Покровском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" ликвидировали пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы во время боевых вылетов ударными беспилотниками уничтожили врага на Покровском направлении.

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На кадрах видно, что захватчики пытались спрятаться, надев плащи и укрывшись в лесополосах, но украинские БПЛА нашли и поразили их.

Одного из военных РФ от попадания дрона разорвало в клочья.

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Автор: 

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