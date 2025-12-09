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Спецназовцы НГУ "Спартан" ликвидировали 5 оккупантов дронами на Покровском направлении. ВИДЕО
Спецназовцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" ликвидировали пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы во время боевых вылетов ударными беспилотниками уничтожили врага на Покровском направлении.
На кадрах видно, что захватчики пытались спрятаться, надев плащи и укрывшись в лесополосах, но украинские БПЛА нашли и поразили их.
Одного из военных РФ от попадания дрона разорвало в клочья.
- Ранее сообщалось, что операторы дронов "Спартан" ликвидировали 25 оккупантов и 6 единиц техники.
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