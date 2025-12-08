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Дроны 68-й бригады "Шершні Довбуша" ликвидировали оккупанта-"знаменосца" прямо посреди дороги. ВИДЕО

Подразделение "Шершні Довбуша" 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины уничтожило 2 вражеских автомобиля с российскими штурмовиками в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники украинских защитников также поразили 2 оккупанта, которые "заблудились" среди украинской местности.

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Один из рашистов посреди дороги держал в руках флаг РФ вместо оружия, а другой прятался в лесополосе.

Видео результатов боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

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