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Дроны 68-й бригады "Шершні Довбуша" ликвидировали оккупанта-"знаменосца" прямо посреди дороги. ВИДЕО
Подразделение "Шершні Довбуша" 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины уничтожило 2 вражеских автомобиля с российскими штурмовиками в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники украинских защитников также поразили 2 оккупанта, которые "заблудились" среди украинской местности.
Один из рашистов посреди дороги держал в руках флаг РФ вместо оружия, а другой прятался в лесополосе.
Видео результатов боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
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