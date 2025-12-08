Дрони 68‑ї бригади "Шершні Довбуша" ліквідували окупанта-"прапороносця" просто серед дороги. ВIДЕО

Підрозділ "Шершні Довбуша" 68‑ї єгерської бригади Збройних сил України знищив 2 ворожі автівки з російськими штурмовиками у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники українських захисників також уразили 2 окупантів, які "заблукали" серед української місцевості.

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Один із рашистів серед дороги тримав у руках прапор РФ замість зброї, а інший ховався у лісосмузі.

Відео результатів бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм‑каналі.

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