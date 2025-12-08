2 880 1
Дрони 68‑ї бригади "Шершні Довбуша" ліквідували окупанта-"прапороносця" просто серед дороги. ВIДЕО
Підрозділ "Шершні Довбуша" 68‑ї єгерської бригади Збройних сил України знищив 2 ворожі автівки з російськими штурмовиками у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники українських захисників також уразили 2 окупантів, які "заблукали" серед української місцевості.
Один із рашистів серед дороги тримав у руках прапор РФ замість зброї, а інший ховався у лісосмузі.
Відео результатів бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм‑каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль