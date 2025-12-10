Український дрон ліквідував рашиста з прапором РФ та залишив його без кінцівок. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому один з рашистів намагався просунутися на 9 км у тил бійців Сил оборони та підняти прапор РФ в населеному пункті Остапівське Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "спецоперація" загарбника закінчилася невдачею та миттєвою ліквідацією ворога українським безпілотником.

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У результаті невдалої "поодинокої місії" від окупанта залишився тільки тулуб, а кінцівки відірвало від влучання БпЛА Збройних сил України.

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Також повідомлялося, що оператори 8-го полку ССО України ліквідували п’ятьох російських окупантів на Донеччині.

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