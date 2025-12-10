УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
6 569 6

Український дрон ліквідував рашиста з прапором РФ та залишив його без кінцівок. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому один з рашистів намагався просунутися на 9 км у тил бійців Сил оборони та підняти прапор РФ в населеному пункті Остапівське Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "спецоперація" загарбника закінчилася невдачею та миттєвою ліквідацією ворога українським безпілотником.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті невдалої "поодинокої місії" від окупанта залишився тільки тулуб, а кінцівки відірвало від влучання БпЛА Збройних сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Більше щоб сюди не приходив. І своїм, щоб передав": Сили оборони ліквідували рашиста дроном. ВIДЕО

Дивіться також: Український танк 14‑ї бригади "Червона Калина" розніс будівлю з рашистами всередині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22462) знищення (11184) дрони (8992) Дніпропетровська область (5306) Синельниківський район (611) Остапівське (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 