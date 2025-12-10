Оператори 8-го полку ССО України ліквідували п’ятьох російських окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Підрозділ 8-го полку Сил спеціальних операцій України під час виконання завдання у лісовій місцевості Донеччини виявив та знищив групу російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, скориставшись туманом та обмеженою видимістю, окупанти намагалися непомітно просунутися в тил українських позицій. Однак оператори ССО своєчасно ідентифікували їхній рух та провели точкове ураження, у результаті якого п’ятеро загарбників були ліквідовані.

Українські спецпризначенці продовжують виконувати завдання в районі, унеможливлюючи будь-які спроби противника здійснити приховане просування.

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