Операторы 8-го полка ССО Украины ликвидировали пятерых российских оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины во время выполнения задания в лесной местности Донетчины обнаружило и уничтожило группу российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воспользовавшись туманом и ограниченной видимостью, оккупанты пытались незаметно продвинуться в тыл украинских позиций. Однако операторы ССО своевременно идентифицировали их движение и провели точечное поражение, вследствие которого пятеро захватчиков были ликвидированы.
Украинские спецназовцы продолжают выполнять задачи в районе, делая невозможными любые попытки противника осуществить скрытое продвижение.
