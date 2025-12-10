Операторы 8-го полка ССО Украины ликвидировали пятерых российских оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины во время выполнения задания в лесной местности Донетчины обнаружило и уничтожило группу российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воспользовавшись туманом и ограниченной видимостью, оккупанты пытались незаметно продвинуться в тыл украинских позиций. Однако операторы ССО своевременно идентифицировали их движение и провели точечное поражение, вследствие которого пятеро захватчиков были ликвидированы.

Украинские спецназовцы продолжают выполнять задачи в районе, делая невозможными любые попытки противника осуществить скрытое продвижение.

Смотрите: Тактическая группа 3-го полка ССО провела зачистку промышленного объекта на Покровском направлении. ВИДЕО