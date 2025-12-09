РУС
Новости Подрыв Северных потоков
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов служил в ССО, - СМИ

задержанный в Италии Кузнецов

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрывам на "Северных потоках", служил в Силах специальных операций ВСУ.

Об этом сообщили LIGA.net в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

В Минобороны ответили на запрос омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, что украинец проходил службу в воинской части А0987 в период с 10.08.2022 по 28.11.2023 года в звании капитана. Исходя из информации из открытых источников, речь идет именно о Командовании ССО, которое базируется в Киеве.

В конце ноября 2023 года Кузнецов был уволен в запас по приказу командира воинской части по вопросам личного состава и направлен на воинский учет в Оболонский районный территориальный центр комплектования и соцподдержки в Киеве.

письмо Минобороны о службе в ССО

Собеседник также сообщил, что ранее Минобороны не предоставляло эту информацию в ответ на запросы адвоката Кузнецова и его семьи. Родственники украинца, как утверждается, также неоднократно обращались к тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чтобы подтвердить статус украинца как военнопленного. Однако, как отметил собеседник, официального ответа не получили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германский суд взял под стражу подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.

Читайте также: Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"

Топ комментарии
+13
Герой!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:45 Ответить
+11
Український військовополонений у Німеччині за хтєлками *****
показать весь комментарий
09.12.2025 17:52 Ответить
+10
Дай Бог йому здоров"я і терпіння
показать весь комментарий
09.12.2025 18:01 Ответить
Герой!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:45 Ответить
Український військовополонений у Німеччині за хтєлками *****
показать весь комментарий
09.12.2025 17:52 Ответить
Слава ССО і воякам зразка 2022 року!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:56 Ответить
Багацько хто воював у 22-ому добре воює донині, утилізує кацапських окупантів у промислових масштабах, у т.ч. та насамперед у ССО
показать весь комментарий
09.12.2025 18:13 Ответить
Український Моссад ще ніхто не відміняв !!!!!! Хай ***** себе укусить за *** !!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:59 Ответить
Дай Бог йому здоров"я і терпіння
показать весь комментарий
09.12.2025 18:01 Ответить
Все розбубнили,щоб для касапів був,як на ладоні.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:17 Ответить
Моссад и Ми-6 нервно курят бамбук в сторонке 😁
показать весь комментарий
09.12.2025 18:19 Ответить
Капітану треба Героя дати. Тільки питання, чого після виконання завдання він не повернувся до України. Ну, якщо це дійсно він це зробив...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:24 Ответить
не повернувся ,бо зеленський з дермаком ,міг здати цього Героя ,прямісенько до москви ...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:55 Ответить
влада Італії та їх суди, pezzo di merda... прорусняві шакали !!!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:26 Ответить
 
 