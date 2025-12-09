Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов служил в ССО, - СМИ

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрывам на "Северных потоках", служил в Силах специальных операций ВСУ.

Об этом сообщили LIGA.net в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

В Минобороны ответили на запрос омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, что украинец проходил службу в воинской части А0987 в период с 10.08.2022 по 28.11.2023 года в звании капитана. Исходя из информации из открытых источников, речь идет именно о Командовании ССО, которое базируется в Киеве.

В конце ноября 2023 года Кузнецов был уволен в запас по приказу командира воинской части по вопросам личного состава и направлен на воинский учет в Оболонский районный территориальный центр комплектования и соцподдержки в Киеве.

Собеседник также сообщил, что ранее Минобороны не предоставляло эту информацию в ответ на запросы адвоката Кузнецова и его семьи. Родственники украинца, как утверждается, также неоднократно обращались к тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чтобы подтвердить статус украинца как военнопленного. Однако, как отметил собеседник, официального ответа не получили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германский суд взял под стражу подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова

Подрыв "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.

27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.

28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.

Читайте также: Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"