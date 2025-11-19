1 138 4
Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию украинца Кузнецова
Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году.
Об этом сообщил Олесь Городоцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Плохие новости. Конституционный суд Италии отклонил апелляционную жалобу защиты и разрешил экстрадицию Сергея Кузнецова в Германию", - написал Городецкий в Facebook.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошло три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
