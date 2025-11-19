РУС
Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию украинца Кузнецова

Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году.

Об этом сообщил Олесь Городоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Плохие новости. Конституционный суд Италии отклонил апелляционную жалобу защиты и разрешил экстрадицию Сергея Кузнецова в Германию", - написал Городецкий в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрыв "Северных потоков": заключенный в Италии украинец Кузнецов прекратил голодовку

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошло три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ

Єврокуки ******* кацапські гроші
19.11.2025 21:36 Ответить
Потрібно брати приклад із поляків - навіть Конституційний суд не знадобився....
19.11.2025 21:37 Ответить
Подивимось,як будуть видавати Міндича ....Тільки кому??? Зе позбавив його громадянства України...США,звісно, може до себе зажадати - багаті люди там у шані! Слава Україні!! До речі Коломойський гарно таки сидить і у.....цимбали не дме! Сховали.
19.11.2025 21:46 Ответить
Бл#дство!
19.11.2025 22:00 Ответить
 
 