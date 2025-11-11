Подрыв "Северных потоков": заключенный в Италии украинец Кузнецов остановил голодовку

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который содержится в тюрьме Италии по обвинению в причастности к диверсии на "Северных потоках" в 2022 году, остановил голодовку, начатую 31 октября.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинец потерял около 9 килограммов

Омбудсмен напомнил, что Кузнецов объявил голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его основных прав.

Прекратить протест украинец решил после того, как итальянские власти заверили соблюдать его права, в частности, на надлежащее питание в соответствии с его потребностями.

Лубинец заявил, что прекращение голодовки стало возможным благодаря давлению на пенитенциарное учреждение и совместным действиям с итальянским омбудсменом Марино Фарделли, с которым они добились реакции администрации на выявленные нарушения.

"В письме из тюрьмы Сергей Кузнецов поблагодарил всех, кто не остался в стороне, проявил солидарность и поддержку в эти непростые дни", - добавил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Сергей Кузнецов, который находится в тюрьме Италии, объявил голодовку.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

