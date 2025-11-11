Подрыв "Северных потоков": заключенный в Италии украинец Кузнецов остановил голодовку
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который содержится в тюрьме Италии по обвинению в причастности к диверсии на "Северных потоках" в 2022 году, остановил голодовку, начатую 31 октября.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Украинец потерял около 9 килограммов
Омбудсмен напомнил, что Кузнецов объявил голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его основных прав.
Прекратить протест украинец решил после того, как итальянские власти заверили соблюдать его права, в частности, на надлежащее питание в соответствии с его потребностями.
Лубинец заявил, что прекращение голодовки стало возможным благодаря давлению на пенитенциарное учреждение и совместным действиям с итальянским омбудсменом Марино Фарделли, с которым они добились реакции администрации на выявленные нарушения.
"В письме из тюрьмы Сергей Кузнецов поблагодарил всех, кто не остался в стороне, проявил солидарность и поддержку в эти непростые дни", - добавил он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Сергей Кузнецов, который находится в тюрьме Италии, объявил голодовку.
Подрывы "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
Адже все йде так добре й абсолютно в його інтересах.
Зокрема, незадовго до вибухів до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.
Про це писав портал новин t-online, провівши розслідування, в якому спирався на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані.
Ці ж дані пізніше поширили слідчі Швеції та Данії, які ведуть своє розслідування.
Розпочаті 19 вересня 2022 року великі маневри російського Балтійського флоту могли бути прикриттям для операції - таке припущення t-online раніше підтримало багато інших експертів.
Це глибоко засекречена служба, підпорядкована безпосередньо міністру оборони.
За даними західних експертів та розвідок, ГУГИ має флот шпигунських суден, замаскованих під океанографічні, які складають карти підводних кабелів і трубопроводів, встановлюють підводні сенсори і потенційно готують диверсії проти цієї інфраструктури.
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
Адже передбачені у довгострокових контрактах обсяги не поступали не тільки між 31 серпня та 26 вересня.
"Газпром" ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше. Тоді ж припинилися поставки у Францію та зменшилися до Італії.
Та й Росія, навіть після руйнування «Північного потоку», могла б, якби захотіла, продовжувати поставки до Німеччини.
Для цього можна було б збільшити транзит через Україну до Австрії та/або відновити поставки по газопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
Однак у Москві явно прагнули «відключити Німеччину від газу», що важко інтерпретувати інакше як спробу чинити тиск на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть повністю припинити підтримку України.
Понад чверть усіх поставок!
Прошу зважати в якому світі кретинів і тупоголових істот ми живемо.