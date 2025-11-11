Підрив "Північних потоків": ув’язнений в Італії українець Кузнєцов припинив голодування
Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого утримують у в'язниці Італії за звинуваченням у причетності до диверсії на "Північних потоках" у 2022 році, припинив голодування, розпочате 31 жовтня.
Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Українець втратив близько 9 кілограмів
Омбудсман нагадав, що Кузнєцов оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.
Припинити протест українець вирішив після того, як італійська влада запевнила дотримуватись його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб.
Лубінець заявив, що припинення голодування стало можливим завдяки тиску на пенітенціарний заклад і спільним діям з італійським омбудсманом Маріно Фарделлі, з яким вони домоглися реагування адміністрації на виявлені порушення.
"У листі з в’язниці Сергій Кузнєцов подякував усім, хто не залишився осторонь, проявив солідарність і підтримку у ці непрості дні", - додав він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" Сергій Кузнєцов, який перебуває у в'язниці Італії, оголосив голодування.
Підриви "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
Зокрема, незадовго до вибухів до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.
Про це писав портал новин t-online, провівши розслідування, в якому спирався на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані.
Ці ж дані пізніше поширили слідчі Швеції та Данії, які ведуть своє розслідування.
Розпочаті 19 вересня 2022 року великі маневри російського Балтійського флоту могли бути прикриттям для операції - таке припущення t-online раніше підтримало багато інших експертів.
Це глибоко засекречена служба, підпорядкована безпосередньо міністру оборони.
За даними західних експертів та розвідок, ГУГИ має флот шпигунських суден, замаскованих під океанографічні, які складають карти підводних кабелів і трубопроводів, встановлюють підводні сенсори і потенційно готують диверсії проти цієї інфраструктури.
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
Адже передбачені у довгострокових контрактах обсяги не поступали не тільки між 31 серпня та 26 вересня.
"Газпром" ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше. Тоді ж припинилися поставки у Францію та зменшилися до Італії.
Та й Росія, навіть після руйнування «Північного потоку», могла б, якби захотіла, продовжувати поставки до Німеччини.
Для цього можна було б збільшити транзит через Україну до Австрії та/або відновити поставки по газопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
Однак у Москві явно прагнули «відключити Німеччину від газу», що важко інтерпретувати інакше як спробу чинити тиск на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть повністю припинити підтримку України.
Те, що "Газпром" внаслідок форс-мажору, яким були вибухи, міг таким чином позбутися багатомільярдних позовів західних партнерів, слідство не враховує або не вважає суттєвим, як і той факт, що підірвані були ті труби, за якими у російської компанії були зобов'язання, - дивним чином остання нитка "Північного потоку-2", яка не була сертифікована у ФРН через російську військову агресію проти України, залишилася недоторканою.
Нарешті, самі слідчі не приховують, що ще влітку західні спецслужби перехопили листування російських спецслужб, в якому йшлося про план закинути певних українців до Швеції для того, щоб ті там зняли яхту й здійснили диверсію на газопроводі.
Але цю інформацію не сприйняли всерйоз, пишуть журналісти. І додають: а шкода. Підтверджень того, що Росія могла підкинути слідчим хибний слід, немає, ідеться у заяві генерального прокурора Петера Франка (Peter Frank) у лютому 2023 року.
