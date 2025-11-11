Підрив "Північних потоків": ув’язнений в Італії українець Кузнєцов припинив голодування

Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого утримують у в'язниці Італії за звинуваченням у причетності до диверсії на "Північних потоках" у 2022 році, припинив голодування, розпочате 31 жовтня.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Українець втратив близько 9 кілограмів

Омбудсман нагадав, що Кузнєцов оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.

Припинити протест українець вирішив після того, як італійська влада запевнила дотримуватись його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб.

Лубінець заявив, що припинення голодування стало можливим завдяки тиску на пенітенціарний заклад і спільним діям з італійським омбудсманом Маріно Фарделлі, з яким вони домоглися реагування адміністрації на виявлені порушення.

"У листі з в’язниці Сергій Кузнєцов подякував усім, хто не залишився осторонь, проявив солідарність і підтримку у ці непрості дні", - додав він.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" Сергій Кузнєцов, який перебуває у в'язниці Італії, оголосив голодування.

Підриви "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Увʼязнений ! Не нагороджений!
Прошу зважати в якому світі кретинів і тупоголових істот ми живемо.
11.11.2025 22:29 Відповісти
ніколи не шукайте людської логіки у діях кацапів.
11.11.2025 22:37 Відповісти
путін, імовірно, за всім цим спостерігає з посмішкою, розслаблено розвалившись у кріслі.
Адже все йде так добре й абсолютно в його інтересах.
11.11.2025 22:18 Відповісти
путін, імовірно, за всім цим спостерігає з посмішкою, розслаблено розвалившись у кріслі.
Адже все йде так добре й абсолютно в його інтересах.
11.11.2025 22:18 Відповісти
Якщо сильно розслабиться, то може різко сьорбнути з валізки, особливо, якщо в'їпти по "дружбі".
11.11.2025 22:22 Відповісти
Hа час атаки на трубопроводи в цьому районі перебувало багато російських суден, у тому числі військових.
Зокрема, незадовго до вибухів до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.
Про це писав портал новин t-online, провівши розслідування, в якому спирався на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані.
Ці ж дані пізніше поширили слідчі Швеції та Данії, які ведуть своє розслідування.
Розпочаті 19 вересня 2022 року великі маневри російського Балтійського флоту могли бути прикриттям для операції - таке припущення t-online раніше підтримало багато інших експертів.
11.11.2025 22:24 Відповісти
Головне управління глибоководних досліджень (ГУГИ) Міноборони РФ.
Це глибоко засекречена служба, підпорядкована безпосередньо міністру оборони.
За даними західних експертів та розвідок, ГУГИ має флот шпигунських суден, замаскованих під океанографічні, які складають карти підводних кабелів і трубопроводів, встановлюють підводні сенсори і потенційно готують диверсії проти цієї інфраструктури.
11.11.2025 22:29 Відповісти
А навіщо росії підривати трубопровід, які вони будували для постачання російського ж газу в Європу?
11.11.2025 22:30 Відповісти
ніколи не шукайте людської логіки у діях кацапів.
11.11.2025 22:37 Відповісти
Логика только у нас. Прятать украинских разведчиков в Польше и Италии и Испании. Виноват. В Испании мы прячим кацапских летчиков
12.11.2025 08:21 Відповісти
ми нікого не ховаємо, бо ці люди до нашої розвідки не мають ніякого відношення. І Кузьмінова ми теж не ховали у Іспанії, він теж до розвідки не має ніякого відношення, він був абсолютно вільний у своєму виборі, у яку країну йому їхати і з ким зустрічатись.
12.11.2025 11:21 Відповісти
DW
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
Адже передбачені у довгострокових контрактах обсяги не поступали не тільки між 31 серпня та 26 вересня.
"Газпром" ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше. Тоді ж припинилися поставки у Францію та зменшилися до Італії.
11.11.2025 22:37 Відповісти
Міф про те, ніби поставки по «Північному потоку» припинилися через руйнування газопроводу, спростовується простим зіставленням дат. Ні, їх свідомо припинила російська сторона.
Та й Росія, навіть після руйнування «Північного потоку», могла б, якби захотіла, продовжувати поставки до Німеччини.
Для цього можна було б збільшити транзит через Україну до Австрії та/або відновити поставки по газопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
Однак у Москві явно прагнули «відключити Німеччину від газу», що важко інтерпретувати інакше як спробу чинити тиск на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть повністю припинити підтримку України.
11.11.2025 22:40 Відповісти
У благополучному допандемічному 2019 році "Газпром" продав у далеке зарубіжжя майже 200 млрд кубометрів газу, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина.
Понад чверть усіх поставок!
11.11.2025 22:44 Відповісти
Увʼязнений ! Не нагороджений!
Прошу зважати в якому світі кретинів і тупоголових істот ми живемо.
11.11.2025 22:29 Відповісти
Операцию слили изнутри Украины. Потому что известны подробности которые могли знать только участники.
11.11.2025 23:00 Відповісти
Толька если участники изначально работали на кремль (операция под чужим флагом).
11.11.2025 23:53 Відповісти
DW
Те, що "Газпром" внаслідок форс-мажору, яким були вибухи, міг таким чином позбутися багатомільярдних позовів західних партнерів, слідство не враховує або не вважає суттєвим, як і той факт, що підірвані були ті труби, за якими у російської компанії були зобов'язання, - дивним чином остання нитка "Північного потоку-2", яка не була сертифікована у ФРН через російську військову агресію проти України, залишилася недоторканою.

Нарешті, самі слідчі не приховують, що ще влітку західні спецслужби перехопили листування російських спецслужб, в якому йшлося про план закинути певних українців до Швеції для того, щоб ті там зняли яхту й здійснили диверсію на газопроводі.
Але цю інформацію не сприйняли всерйоз, пишуть журналісти. І додають: а шкода. Підтверджень того, що Росія могла підкинути слідчим хибний слід, немає, ідеться у заяві генерального прокурора Петера Франка (Peter Frank) у лютому 2023 року.
12.11.2025 00:25 Відповісти
просто хочу, что бы немцы повторили. Просто напомню:
поражены 3 из 4 ниток системы: обе нитки Nord Stream 1 (A и B) и одна нитка Nord Stream 2 (A). На одном участке порядка 50 м трубы отсутствует - Nord Stream 1 (шведская зона). На этом же месте зафиксированы два кратера на дне ≈248 м друг от друга.

То есть четыре водолаза на глубине 70-80 метров в легкую вынесли куски трубы по 50 метров длиной с толщиной стенки 26,8 мм да еще в бетонной оболочке 110 мм? Силу взрыва и количество взрывчатки представляете? И им лично помогал Залужный. Все так и было, ага...

p.s. готов открыть сбор на аренду яхты или лучше сухогруза для этих парней в Черном море. Просто дайте мне знать, когда будет нужно.
Фашик Донецкий.
12.11.2025 00:42 Відповісти
 
 