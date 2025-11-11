Підрив "Північних потоків": ув’язнений в Італії українець Кузнєцов припинив голодування

Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого утримують у в'язниці Італії за звинуваченням у причетності до диверсії на "Північних потоках" у 2022 році, припинив голодування, розпочате 31 жовтня.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Українець втратив близько 9 кілограмів

Омбудсман нагадав, що Кузнєцов оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.

Припинити протест українець вирішив після того, як італійська влада запевнила дотримуватись його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб.

Лубінець заявив, що припинення голодування стало можливим завдяки тиску на пенітенціарний заклад і спільним діям з італійським омбудсманом Маріно Фарделлі, з яким вони домоглися реагування адміністрації на виявлені порушення.

"У листі з в’язниці Сергій Кузнєцов подякував усім, хто не залишився осторонь, проявив солідарність і підтримку у ці непрості дні", - додав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у підриві "Північних потоків" Сергій Кузнєцов, який перебуває у в'язниці Італії, оголосив голодування.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

