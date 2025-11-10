Залужний вперше прокоментував свою "причетність" до підриву "Північних потоків"

Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву "Північних потоків".

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", - зазначив він у коментарях.

Раніше видання WSJ повідомило, що німецькі слідчі дійшли висновку, що атаки на газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі у 2022 році здійснила група з семи українців, які нібито діяли під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

