Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал сообщения СМИ о его якобы причастности к подрыву "Северных потоков".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно", - отметил он в комментариях.
Ранее издание WSJ сообщило, что немецкие следователи пришли к выводу, что атаки на газопроводы "Северного потока" в Балтийском море в 2022 году осуществила группа из семи украинцев, которые якобы действовали под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Взрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому з такою владою головне, щоб не виробляти ядерну зброю у глибокому підпіллі десь у Туруханську, як колись народовольці бомби для російського царя робили.
"Україна не відкидає мир - ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під нього", - заявив Залужний.
Він визначив умови справедливого завершення війни:
відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року;притягнення рф до відповідальності за воєнні злочини;гарантії безпеки, що унеможливлять повторну агресію з боку Москви.
"Будь-яке рішення менше цього буде зрадою українців та принципів безпеки вільного світу", - написав Залужний.
ГЕНРІ Кіссінджер одного разу написав, що найважчим тягарем державного діяча є прийняття рішень без достатнього часу чи інформації, де кожна помилка незворотна. Я дізнався цю істину не тільки на полі бою, але й за столом переговорів.
Після десятиліть в уніформі я вступив у 2019 році до Острозької академії вивчати міжнародні відносини. Я думав, що це буде перерва від війни, але замість цього я відкрив інше поле бою - дипломатію - де слова - це зброя, а рішучість - це лінія фронту.
Сильні фланги мають значення в державному майстерні так само, як і у війні. Коли вони впадуть, ворог рухатиметься, щоб дослідити отвір. Оскільки Україна захищає своє існування, ми стикаємося з противником, який розглядає дипломатію не як діалог, а як природне продовження своїх військових зусиль. Російські переговорники, як і її генерали, борються, щоб виснажити, заплутати та розділити. Їхня мета - не мир, а затримка; не компроміс у гонитві за згодою, а завоювання через обман.
Україна боролася за виживання протягом 11 років. Проте навіть зараз деякі на Заході закликають нас вести переговори з людьми, які прийшли нас вбити. Вони забувають дві прості істини. По-перше, на кону не лише доля України, а й безпека Європи. По-друге, будь-який "мир" з Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до подальших воєн. Кремль говорить про переговори лише тоді, коли відчуває тиск, і лише для того, щоб виграти час. Мир на російських умовах - це не мир - це капітуляція.
Ось чому заклики поспішати у всеосяжній мирній угоді небезпечно передчасно. Справжнього миру не можна досягти, підписавши папери, поки російські ракети вбивають цивільних осіб. Це займе час, сили та непохитне розуміння того, з ким ми маємо справу.
Так звана дипломатія Росії - це летальна система зброї, успадкована від СРСР. Він був розроблений не для вирішення конфліктів, а для маніпулювання ними. Щоб зрозуміти це, потрібно вивчити його архітекторів. Андрій Громико, радянський міністр закордонних справ більше 40 років, освоїв мистецтво переговорів як психо
Як пояснює український генерал і дипломат Валерій Залужний (праворуч), Росія перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження".
логічний бій. Західні дипломати прозвали його "Містер Но" з поважної причини. Його місія полягала в тому, щоб зупинити, виснажити і домінувати в розмові, поки інша сторона не поступиться. Кожна пауза була тактичною. Кожна промова - випробування на витривалість.
Ця традиція продовжується і сьогодні в особі Сергія Лаврова. Дивіться його на будь-якому міжнародному форумі: довгі монологи, вибіркові цитати, нескінченні відступи, покликані розмити факти та відвернути увагу. Це "тактика виснаження". Мета полягає в тому, щоб зробити дискусію настільки заплутаною, щоб правда втратила сенс, а моральна ясність зникла. Лавров, як і Громико до нього, втілює радянську спадщину переговорів як театр - виступ влади, призначений для затримки підзвітності.
Кіссінджер зазначив, що радянська дипломатія поєднувала максимальні вимоги з мінімальними поступками. Метою ніколи не було досягти згоди, а в тому, щоб легітимізувати здобутки Кремля і вимагати більше. ******* Росія адаптувала це до епохи пропаганди. Дезінформація відіграє роль, яку колись робила ідеологія. Ті самі звички зберігаються: заперечувати, затримувати і обманювати, поки втома не настане за кордоном і цинізм не зросте вдома.
Кожна зустріч з російськими чиновниками слідує знайомому шаблону. По-перше, вони затоплюють стіл брехнею та сторонніми деталями, змушуючи опонентів годинами виправляти брехню. По-друге, вони посилаються на моральний релятивізм - звинувачують опонента саме в тому, що вони приносять до столу: колоніалізм, лицемірство або подвійні стандарти. По-третє, вони представляють агресію як реакцію, окупацію як захист, а геноцид як самооборону. Це цинічна інверсія цінностей, розрахована на пара
лізують демократичні суспільства.
Розуміння цього методу життєво важливе не тільки для українських дипломатів, але і для всіх, хто залучає Москву. Переговори з Росією - це не розмова; це змагання волі.
Росіяни випробовують витривалість, використовують емпатію та інтерпретують кожен жест доброї волі як слабкість. Єдина мова, яку поважає Кремль, - це послідовність, підтримана владою.
Для України дипломатія під час війни стала такою ж важливою, як і військова стратегія. З перших днів повномасштабного вторгнення українські офіцери та дипломати працювали пліч-о-пліч, щоб забезпечити підтримку, зброю та санкції. На полі бою чіткість місії визначає перемогу. За столом ясність принципу робить. Обидва вимагають витривалості, дисципліни та єдності.
Ось чому Україна повинна навчати своїх переговірників з такою ж строгістю, як і своїх солдатів. Підготовка, психологічна стійкість та знання методів суперника мають важливе значення. Ми повинні передбачати маніпуляції, протистояти втомі та зберігати ініціативу. Як і в бою, ми не можемо дозволити Росії диктувати темп або умови. Наша робота полягає в тому, щоб викрити брехню Москви, а не врахувати її.
Це вимагає розуміння не тільки того, що говорить Росія, але й того, як вона говорить. "Метод Громико" спирається на нескінченну багатослівність, щоб замаскувати агресію як розум. ******** російський підхід додає до суміші пропаганду після правди. Захід повинен перестати приймати це за справжні переговори. Кожна година, проведена в дебатах з російськими посланками, які не мають мандату на компроміс, - це година, вкрадена від захисту свободи.
Історія пропонує уроки. У 1973 році, після багатьох років виснажуваних переговорів, були підписані мирні угоди з В'єтнамом. Переговори тривали п'ять років - 68 зустрічей між Генрі Кіссінджером та його північнов'єтнамським колегою. Мир настав лише тоді, коли військовий баланс змінився на місцях, а не тому, що самі переговори його створили. Урок ясний: дипломатія досягає успіху лише тоді, коли її підтримує сила.
Сьогодні Міністерство закордонних справ Росії діє як продовження своєї військової машини. Він купує час для переозброєння, поширює брехню для розбиття альянсів і використовує міжнародні інститути як щити для агресії. Московські посланці блокують резолюції, розбавляють санкції та видають себе за посередників, поки їхня армія націлена на цивільних осіб.
Україна не відкидає мир. Ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під мир. Справедливе врегулювання має відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити відповідальність за військові злочини та гарантувати, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Все менше зрадило б не тільки українців, але й принципи, які зберігають вільний світ безпечним і вільним.
Україна воюватиме на всіх фронтах - військових, політичних та дипломатичних - до тих пір, поки справедливість та безпека не будуть відновлені. Ми не дозволимо виснаженню замінити переконання або дозволити брехні розмивати правду. Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, але і в нашій ясності мети: мир через перемогу, а не ілюзію.
Назва статті: СЛОВА - ЦЕ ЗБРОЯ
Публікація: New York Post
Автор: ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ Валерій Залужний є послом України у Сполученому Королівстві та колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України.
Початкова сторінка:40
Кінець сторінки:40
Слава Україні. Героям Слава!
Думаю, что весь их цифровой архив находится на сервере в параше...
"...пора зламати - але всі "продвинуті" українські хакери на службі у завгоспа((((
Ви "зробили" мій вечір.....
Питання знатокам передачі - што-хдє-кагда - навіщо Україні підривати газогони , газ по яких і так на той момент - не прокачувався ?