Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"

Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал сообщения СМИ о его якобы причастности к подрыву "Северных потоков".

"Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно", - отметил он в комментариях.

Ранее издание WSJ сообщило, что немецкие следователи пришли к выводу, что атаки на газопроводы "Северного потока" в Балтийском море в 2022 году осуществила группа из семи украинцев, которые якобы действовали под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Взрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

