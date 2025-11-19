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Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини українця Кузнєцова
Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до диверсії на гозопроводі "Північний потік" у 2022 році.
Про це повідомив Олесь Городоцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Погані новини. Конституційний Суд Італії відхилив апеляційну скаргу захисту і дозволив екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини", - написав Городецький у фейсбуці.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
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Luk Viktor
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