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Новини Підрив Північних потоків
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Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини українця Кузнєцова

затриманий в Італії Кузнєцов

Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до диверсії на гозопроводі "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомив Олесь Городоцький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Погані новини. Конституційний Суд Італії відхилив апеляційну скаргу захисту і дозволив екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини", - написав Городецький у фейсбуці.

екстрадиція Кузнєцова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив "Північних потоків": ув’язнений в Італії українець Кузнєцов припинив голодування

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецькі слідчі вважають, що диверсію на "Північному потоці" у 2022 році здійснили семеро українців під керівництвом Залужного, - WSJ

Автор: 

Італія (1691) екстрадиція (471) Північний потік (2475) Кузнєцов Сергій (11)
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Єврокуки ******* кацапські гроші
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19.11.2025 21:36 Відповісти
Потрібно брати приклад із поляків - навіть Конституційний суд не знадобився....
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19.11.2025 21:37 Відповісти
Подивимось,як будуть видавати Міндича ....Тільки кому??? Зе позбавив його громадянства України...США,звісно, може до себе зажадати - багаті люди там у шані! Слава Україні!! До речі Коломойський гарно таки сидить і у.....цимбали не дме! Сховали.
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19.11.2025 21:46 Відповісти
Бл#дство!
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19.11.2025 22:00 Відповісти
Однією рукою еуропа допомогає другою стискає нам горло....молодці блд....
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20.11.2025 02:56 Відповісти
 
 