Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини українця Кузнєцова

Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до диверсії на гозопроводі "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомив Олесь Городоцький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Погані новини. Конституційний Суд Італії відхилив апеляційну скаргу захисту і дозволив екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини", - написав Городецький у фейсбуці.

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Підрив "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

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