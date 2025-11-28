РУС
Германский суд взял под стражу подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова

Кузнецова арестовали в Германии

Подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов взят под стражу в Германии.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) исполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея К", - говорится в сообщении.

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировалаукраинца Сергея Кузнецова в Германию.

Залишилося тільки видати його московії...
28.11.2025 14:41 Ответить
як на екстрадіцію героя в Україну?
працюють діпломати чи в тіхарі лежать?
28.11.2025 14:43 Ответить
дуже цікаво буде дивитись на пику німців під час суду... адже підрив ************** газопроводів був у нетральних водах. юрисдикція німецького суду туди не поширюється .... проте у такому разі можна в Україні повіткривати кримінальні справи про фінансування тероризму ... коли хтось купляє в раші енергоресурси та таким чином фінансує війну проти України, та усіх підозрюваних починаючи з фрауштазі меркель оголосити у міжнародний розшук... або ліквідовувати як пособників тероризму ... проте нашій владі така думка на розум не спадає
28.11.2025 14:47 Ответить
нефтєперегон "дружба" до сіх кацапську нефтю качяє
відповіді на запитання "чому?" як не було так і немає...
28.11.2025 14:52 Ответить
а дрони летять за тисячі км шо б якусь кацапску трубу підірвати...
от вона під носом...
28.11.2025 14:55 Ответить
здається мені, панове, це не була кумедія...
28.11.2025 14:48 Ответить
Это последствия коррупции ЗЕЛЕНСКОГО
Этот Кузнецов - явно человек Буданова
Но его слили те, кто обещал не сливать
А почему?
А потому что все узнали про то , как замаран президент Украины
И теперь даже в таком деле - Украину сливают
Вот что такое КОРРУПЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
От нас потихоньку все начнут отворачиваться
Зеленский замарал Украину
Мир видит - что Россия и Украина- абсолютно одинаковы
И в России и в Украине правят мафии
Причем эти обе мафии деньги напрямую получают от Запада
ДВУШКИ НА МОСКВУ, бл.....
28.11.2025 14:48 Ответить
Ось вам млять і Європа. Коли рашисти щось роблять чи самі німці обходять санкції так в упор не бачать. Да і яким боком Німеччина до підриву потоків не в її водах? А коли Німеччина заарештує контрабандистів які в обхід санкцій постачали турбіни сіменс окупантам на кримську ТЕС?
28.11.2025 15:00 Ответить
 
 