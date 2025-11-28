Германский суд взял под стражу подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова
Подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов взят под стражу в Германии.
Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ.
"Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) исполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея К", - говорится в сообщении.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировалаукраинца Сергея Кузнецова в Германию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
працюють діпломати чи в тіхарі лежать?
відповіді на запитання "чому?" як не було так і немає...
от вона під носом...
Этот Кузнецов - явно человек Буданова
Но его слили те, кто обещал не сливать
А почему?
А потому что все узнали про то , как замаран президент Украины
И теперь даже в таком деле - Украину сливают
Вот что такое КОРРУПЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
От нас потихоньку все начнут отворачиваться
Зеленский замарал Украину
Мир видит - что Россия и Украина- абсолютно одинаковы
И в России и в Украине правят мафии
Причем эти обе мафии деньги напрямую получают от Запада
ДВУШКИ НА МОСКВУ, бл.....