Германский суд взял под стражу подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова

Подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов взят под стражу в Германии.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) исполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея К", - говорится в сообщении.

Подрыв "Северных потоков"