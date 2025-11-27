РУС
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию

Украинца Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

27 ноября Италия экстрадировала в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

Что известно

Адвокат отметил, что Кузнецов находится в городе Карлсруэ, что в земле Баден-Вюртемберг.

"Немецкая полиция заказала самолет, которым Сергея доставили из Италии в Германию. В пятницу (28 ноября - ред.) он попадет в суд, где ему будут выбирать меру пресечения. Это будет такая формальность - 30 минут и его отправят в Гамбург", - добавил защитник украинца.

В Гамбурге Кузнецов будет находиться в следственном изоляторе. Его поместят в отдельную камеру, рассчитанную на одного человека.

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.

