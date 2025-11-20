Кузнецова экстрадируют в Германию в десятидневный срок: борьба за его права продолжится, - Лубинец

Украина продолжит оказывать всю необходимую поддержку гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток" в 2022 году и которого из Италии экстрадируют в Германию.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Экстрадиция в Германию

"К сожалению, Сергея Кузнецова экстрадируют в десятидневный срок в Германию. Для семьи, друзей и многих украинцев, которые следили за этим делом, это болезненная новость. Хочу четко отметить: это не конец борьбы, а переход к ее новому этапу - уже в Германии. Сергей является украинским военнослужащим, и на него распространяется защита международного гуманитарного права. Моя задача - защищать его права: во время передачи, во время содержания под стражей в Германии и во время судебного разбирательства, и добиться справедливого решения в соответствии с нормами международного права, а именно Женевской конвенции", - подчеркнул омбудсмен.

Украина продолжит защиту в Германии

Лубинец сообщил, что его команда уже готовит письма в правозащитные институты и профильные структуры Германии.

"Ведется работа, чтобы Сергей в Германии получил еще больше поддержки и помощи – как в правовом измерении, так и в вопросе условий содержания, доступа к медицинской помощи, коммуникации с семьей и адвокатами", – добавил он.

Кроме того, представитель омбудсмена по международному сотрудничеству и европейской интеграции Михаил Спасов уже провел предварительную беседу с директором Немецкого института по правам человека г-жой Беатой Рудольф во время совместных мероприятий в Брюсселе по обеспечению прав и свобод Сергея Кузнецова на территории Германии. Дополнительно Украина готовит официальное письмо с подробным изложением обстоятельств дела для надлежащего реагирования со стороны немецкой коллеги.

"Мы продолжим работать с адвокатами, украинскими дипломатами, немецкими партнерами и правозащитными институтами, чтобы в Германии были полностью соблюдены стандарты прав человека, презумпция невиновности и нормы международного гуманитарного права. Я остаюсь на связи с семьей и адвокатами Сергея и хочу заверить их и всех украинцев: мы не оставим нашего военного один на один с этим делом – теперь наша борьба за его права продолжится в Германии", – заверил Лубинец.

Подрыв "Северных потоков"