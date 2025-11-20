Кузнєцова екстрадують до Німеччини у десятиденний термін: боротьба за його права продовжиться, - Лубінець
Україна продовжить надавати всю необхідну підтримку громадянину України Сергію Кузнєцову, якого підозрюють у причетності до диверсії на гозопроводі "Північний потік" у 2022 році, і якого з Італії екстрадують до Німеччини
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Екстрадиція до Німеччини
"На жаль, Сергія Кузнєцова екстрадують у десятиденний термін до Німеччини. Для родини, друзів і багатьох українців, які стежили за цією справою, це болюча новина. Хочу чітко зазначити: це не кінець боротьби, а перехід до її нового етапу - вже в Німеччині. Сергій є українським військовослужбовцем, і на нього поширюється захист міжнародного гуманітарного права. Моє завдання - захищати його права: під час передачі, під час тримання під вартою в Німеччині та під час судового розгляду, і домогтися справедливого рішення згідно з нормами міжнародного права, а саме Женевської конвенції", - наголосив омбудсман.
Україна продовжить захист у Німеччині
Лубінець повідомив, що його команда вже готує листи до правозахисних інституцій та профільних структур Німеччини.
"Йде робота, щоб Сергій у Німеччині отримав ще більше підтримки і допомоги – як у правовому вимірі, так і в питанні умов тримання, доступу до медичної допомоги, комунікації з родиною та адвокатами", - додав він.
Крім того, представник омбудсмена з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Михайло Спасов уже провів попередню розмову з Директоркою Німецького інституту з прав людини пані Беатою Рудольф під час спільних заходів у Брюсселі щодо забезпечення прав і свобод Сергія Кузнєцова на території Німеччини. Додатково Україна готує офіційний лист із детальним викладом обставин справи для належного реагування з боку німецької колеги.
"Ми продовжимо працювати з адвокатами, українськими дипломатами, німецькими партнерами та правозахисними інституціями, щоб у Німеччині були повністю дотримані стандарти прав людини, презумпція невинуватості та норми міжнародного гуманітарного права. Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і хочу запевнити їх та всіх українців: ми не залишимо нашого військового наодинці з цією справою – тепер наша боротьба за його права продовжиться в Німеччині", - запевнив Лубінець.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
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