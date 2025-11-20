Кузнєцова екстрадують до Німеччини у десятиденний термін: боротьба за його права продовжиться, - Лубінець

Україна продовжить надавати всю необхідну підтримку громадянину України Сергію Кузнєцову, якого підозрюють у причетності до диверсії на гозопроводі "Північний потік" у 2022 році, і якого з Італії екстрадують до Німеччини

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Екстрадиція до Німеччини

"На жаль, Сергія Кузнєцова екстрадують у десятиденний термін до Німеччини. Для родини, друзів і багатьох українців, які стежили за цією справою, це болюча новина. Хочу чітко зазначити: це не кінець боротьби, а перехід до її нового етапу - вже в Німеччині. Сергій є українським військовослужбовцем, і на нього поширюється захист міжнародного гуманітарного права. Моє завдання - захищати його права: під час передачі, під час тримання під вартою в Німеччині та під час судового розгляду, і домогтися справедливого рішення згідно з нормами міжнародного права, а саме Женевської конвенції", - наголосив омбудсман.

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Україна продовжить захист у Німеччині

Лубінець повідомив, що його команда вже готує листи до правозахисних інституцій та профільних структур Німеччини.

"Йде робота, щоб Сергій у Німеччині отримав ще більше підтримки і допомоги – як у правовому вимірі, так і в питанні умов тримання, доступу до медичної допомоги, комунікації з родиною та адвокатами", - додав він.

Крім того, представник омбудсмена з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Михайло Спасов уже провів попередню розмову з Директоркою Німецького інституту з прав людини пані Беатою Рудольф під час спільних заходів у Брюсселі щодо забезпечення прав і свобод Сергія Кузнєцова на території Німеччини. Додатково Україна готує офіційний лист із детальним викладом обставин справи для належного реагування з боку німецької колеги.

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"Ми продовжимо працювати з адвокатами, українськими дипломатами, німецькими партнерами та правозахисними інституціями, щоб у Німеччині були повністю дотримані стандарти прав людини, презумпція невинуватості та норми міжнародного гуманітарного права. Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і хочу запевнити їх та всіх українців: ми не залишимо нашого військового наодинці з цією справою – тепер наша боротьба за його права продовжиться в Німеччині", - запевнив Лубінець.

Підрив "Північних потоків"