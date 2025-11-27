Підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

27 листопада Італія екстрадувала до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.

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Що відомо

Адвокат зазначив, що Кузнєцов перебуває у місті Карлсруе, що у землі Баден-Вюртемберг.

"Німецька поліція замовила літак, яким Сергія доправили з Італії до Німеччини. В п'ятницю (28 листопада - ред.) він потрапить до суду, де йому будуть обирати запобіжний захід. Це буде така формальність — 30 хвилин і його відправлять у Гамбург", - додав захисник українця.

У Гамбурзі Кузнєцов перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його помістять в окрему камеру, що розрахована на одну людину.

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Підрив "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.

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