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Новини Підрив Північних потоків
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Підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини

Українця Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

27 листопада Італія екстрадувала до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.

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Що відомо

Адвокат зазначив, що Кузнєцов перебуває у місті Карлсруе, що у землі Баден-Вюртемберг.

"Німецька поліція замовила літак, яким Сергія доправили з Італії до Німеччини. В п'ятницю (28 листопада - ред.) він потрапить до суду, де йому будуть обирати запобіжний захід. Це буде така формальність — 30 хвилин і його відправлять у Гамбург", - додав захисник українця.

У Гамбурзі Кузнєцов перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його помістять в окрему камеру, що розрахована на одну людину.

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Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.

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Автор: 

Німеччина (8070) Італія (1692) екстрадиція (471) Північний потік (2475)
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Топ коментарі
+15
Звісно. Це з не Фірташ, якого вже років 10 не можуть видати Україні. Все знаходять якісь зачіпки. І не зрадник Наумов. Тьху!
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27.11.2025 20:08 Відповісти
+11
Питання в тому якого хрена СБУ їх випускала з країни, якщо вони засвітилися в підриві
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27.11.2025 19:57 Відповісти
+10
Ну як так можна стосовно героя?
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27.11.2025 19:57 Відповісти
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Ну як так можна стосовно героя?
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27.11.2025 19:57 Відповісти
Питання в тому якого хрена СБУ їх випускала з країни, якщо вони засвітилися в підриві
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27.11.2025 19:57 Відповісти
а ми тут чешем за не на чясі...
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27.11.2025 20:03 Відповісти
жодного разу не вдивлюся як німетчина його віддасть кацапії.
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27.11.2025 20:07 Відповісти
Звісно. Це з не Фірташ, якого вже років 10 не можуть видати Україні. Все знаходять якісь зачіпки. І не зрадник Наумов. Тьху!
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27.11.2025 20:08 Відповісти
варіант в Україну навіть не розлядується...
таке собі ес....
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27.11.2025 20:11 Відповісти
репутація українских судів досягла пределов вселенної після плівок
з алібабою...
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27.11.2025 20:23 Відповісти
Кому Україна не захищає тих.хто на неї працював?
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27.11.2025 20:26 Відповісти
Україну тупо роблять віктимною, без будь яких підстав. Це вигідно Штатам(продаж ЛНДЖІ), Німетчині(відповідальність за підрив Потоків лягає на Україну), росіянам(щоб звинуватити у війні українців) , Зєлєнському(бо робить його найбільшого конкурента Залужного терористом). А насправді Три Труби були підірвані з СЕРЕДИНИ! Це добре видно з фото вибухів. Подруге вибухівки для цих вибухів треба більше, ніж важить вся ця українська яхта. Потретє вигідно це було б усім, окрім українців. Навіщо українцям міжнародний шкандаль? Відчепиться від українців!
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27.11.2025 20:59 Відповісти
Україна має право знищувати будь які об'єкти які слугують інтересам ворога
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27.11.2025 22:04 Відповісти
і ця норма введена в Міжнародне право Нюрнбернським трибуналом.
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27.11.2025 23:44 Відповісти
вы бы пуйла так экстрадировали....
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27.11.2025 22:20 Відповісти
Чия б корова мичала, а ваша паРаша б мовчала.
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28.11.2025 08:34 Відповісти
 
 