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Підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини
27 листопада Італія екстрадувала до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.
Що відомо
Адвокат зазначив, що Кузнєцов перебуває у місті Карлсруе, що у землі Баден-Вюртемберг.
"Німецька поліція замовила літак, яким Сергія доправили з Італії до Німеччини. В п'ятницю (28 листопада - ред.) він потрапить до суду, де йому будуть обирати запобіжний захід. Це буде така формальність — 30 хвилин і його відправлять у Гамбург", - додав захисник українця.
У Гамбурзі Кузнєцов перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його помістять в окрему камеру, що розрахована на одну людину.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
Топ коментарі
+15 Tommy Lee
показати весь коментар27.11.2025 20:08 Відповісти Посилання
+11 Andriy Oshust
показати весь коментар27.11.2025 19:57 Відповісти Посилання
+10 Погрібний Олександр
показати весь коментар27.11.2025 19:57 Відповісти Посилання
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