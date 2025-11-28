УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11449 відвідувачів онлайн
Новини Підрив Північних потоків
2 034 39

Німецький суд взяв під варту підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова

Кузнєцова арештували в Німеччині

Підозрюваного у диверсії на газогоні "Північний потік" українця Сергія Кузнєцова взято під варту в Німеччині.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт проти громадянина України Сергія К", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Мерца заявили, що впораються з політичним тиском щодо "українського сліду" у справі про "Північний потік", - WSJ

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.

Автор: 

Німеччина (8074) Північний потік (2475) Кузнєцов Сергій (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ось вам млять і Європа. Коли рашисти щось роблять чи самі німці обходять санкції так в упор не бачать. Да і яким боком Німеччина до підриву потоків не в її водах? А коли Німеччина заарештує контрабандистів які в обхід санкцій постачали турбіни сіменс окупантам на кримську ТЕС?
показати весь коментар
28.11.2025 15:00 Відповісти
+8
як на екстрадіцію героя в Україну?
працюють діпломати чи в тіхарі лежать?
показати весь коментар
28.11.2025 14:43 Відповісти
+5
Залишилося тільки видати його московії...
показати весь коментар
28.11.2025 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залишилося тільки видати його московії...
показати весь коментар
28.11.2025 14:41 Відповісти
це ж німецький газопровід, здебільшого.
нехай самі розбираються, через збитки
показати весь коментар
28.11.2025 16:54 Відповісти
Ну так. Пошкодження приватного майна - це святе.
Але мене більше цікавить, хто ж таки хлопців 'здав"? Навряд чи вони самі по кабаках розповідали про свою "роботу" та замовляли пісню "давай за ніх давай за нас давай за нас і за спєцназ"?
показати весь коментар
28.11.2025 17:28 Відповісти
Злив України йде по всіх фронтах, а тут якісь рядові виконавці.
ось якщо розколють і вийдуть на замовника...
показати весь коментар
28.11.2025 19:40 Відповісти
як на екстрадіцію героя в Україну?
працюють діпломати чи в тіхарі лежать?
показати весь коментар
28.11.2025 14:43 Відповісти
нефтєперегон "дружба" до сіх кацапську нефтю качяє
відповіді на запитання "чому?" як не було так і немає...
показати весь коментар
28.11.2025 14:52 Відповісти
Кибуца бабло качает.
показати весь коментар
28.11.2025 15:26 Відповісти
а дрони летять за тисячі км шо б якусь кацапску трубу підірвати...
от вона під носом...
показати весь коментар
28.11.2025 14:55 Відповісти
Тут не надо взрывать, достаточно просто перекрыть.
.
показати весь коментар
28.11.2025 15:25 Відповісти
і ви теж помітили?
а вони не бачять....
показати весь коментар
28.11.2025 15:28 Відповісти
Может теперь и перекроют, на фоне кадровых потрясений)))
показати весь коментар
28.11.2025 18:37 Відповісти
відрубали тільки хвіст.
зелене чмо на місці.
показати весь коментар
28.11.2025 18:44 Відповісти
Сам по-себе зедрот - рукожопый кусок г*вна.
показати весь коментар
28.11.2025 18:58 Відповісти
доня безумовно падло яке треба було довго шукати,
але перед тим як комусь якись пред'яви кидати,
може спочятку в своїй хаті лад навести?
показати весь коментар
28.11.2025 15:34 Відповісти
юрисдикція німецького суду поширюється на німецьку власність. І так, буде цікаво спостерігати, коли виконавець заявить, що виконав завдання уряду України в якості оборони від агресії.
І, якщо Німеччина підтримує боротьбу з агресією росії, то повинна відпустити виконавця - або навпаки
показати весь коментар
28.11.2025 15:40 Відповісти
Германия не является собственником потоков, хозяин газпром,
показати весь коментар
28.11.2025 18:40 Відповісти
Является.

Оператором газопровода является https://ru.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_AG Nord Stream AG, структура акционеровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-10 [10]:

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром» - 51 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wintershall Wintershall, подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/BASF BASF - 15,5 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON_Ruhrgas E.ON Ruhrgas, подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON E.ON - 15,5 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gasunie Gasunie, единственный оператор газовых транспортных сетей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Голландии - 9 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/GDF_Suez GDF Suez, представляет интересы Франции - 9 %.
показати весь коментар
28.11.2025 20:48 Відповісти
здається мені, панове, це не була кумедія...
показати весь коментар
28.11.2025 14:48 Відповісти
Это последствия коррупции ЗЕЛЕНСКОГО
Этот Кузнецов - явно человек Буданова
Но его слили те, кто обещал не сливать
А почему?
А потому что все узнали про то , как замаран президент Украины
И теперь даже в таком деле - Украину сливают
Вот что такое КОРРУПЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
От нас потихоньку все начнут отворачиваться
Зеленский замарал Украину
Мир видит - что Россия и Украина- абсолютно одинаковы
И в России и в Украине правят мафии
Причем эти обе мафии деньги напрямую получают от Запада
ДВУШКИ НА МОСКВУ, бл.....
показати весь коментар
28.11.2025 14:48 Відповісти
Этот Кузнецов - явно человек Буданова

Буданов прятал своего человека в Италии? Всем украинским разведчикам - диверсантам укрытие только в Италии?
показати весь коментар
28.11.2025 15:17 Відповісти
Мне сложно сказать - как разведка прячет своего человека
Отходы после операции - это непросто
Особенно в Европе
Но ведь как- то не засветились те,кто замочил Портнова
Очень чисто сработали ,отличные профи
Я не верю,что работали мафиозные структуры
Работали люди очень высокого уровня
Такие бывают только в спецслужбах
показати весь коментар
28.11.2025 15:22 Відповісти
Ось вам млять і Європа. Коли рашисти щось роблять чи самі німці обходять санкції так в упор не бачать. Да і яким боком Німеччина до підриву потоків не в її водах? А коли Німеччина заарештує контрабандистів які в обхід санкцій постачали турбіни сіменс окупантам на кримську ТЕС?
показати весь коментар
28.11.2025 15:00 Відповісти
німці вирішили набрати фішок, перед тим як поставити на червоне чи на чорне в казіно

казіно називається "мирні переговори США з росією про припинення війни в Україні"
показати весь коментар
28.11.2025 15:13 Відповісти
А чё он сделал неправильно?респект ему!
показати весь коментар
28.11.2025 15:14 Відповісти
Розслідування скандинавських телерадіокомпаній NRK, DR, SVT та Yle, посилаючись на колишнього британського розвідника "Джеймса" як головне джерело, вказує, що в районі вибухів незадовго до того перебувало російське дослідницьке судно "Сібіряков". Судно, команда якого на деякий час вимкнула транспондер, вдалося вирахувати поблизу місця вибуху за допомогою супутникових знімків.

Крім того, напередодні вибуху данські військові моряки там же помітили й російське спецсудно "CC-750". Це судно оснащене невиликим підводним човном з роботизованими "руками" для складних підводних робіт.
показати весь коментар
28.11.2025 15:22 Відповісти
А почему тогда украинская власть так переживала
За Кузнецова ?
Почему всеми силами старалась вывести его из- под удара?
Ваша версия...
Я бы не удивилась, что русское судно за большие деньги
Украинские разведчики на время выкупили
Напомню вам -украинская разведка смогла завербовать русского лётчика
Который перелетел в Украину
Украинская разведка готовила фантастическую операцию
По захвату самолета с вагнеровцами на борту самолета
Украинская разведка придумывает и проводит
Невероятно дерзкие операции
Ликвидация Гиви мм Моторолы
Выкраденный ЦЕМАХ
Грузовик с взрывчаткой на Крымском мосту
Ликвидации важных для путина персон в центре Москвы
Много всего....
Да вы и сами знаете - уровень украинских разведчиков
показати весь коментар
28.11.2025 15:34 Відповісти
Головне управління глибоководних досліджень (ГУГИ) Міноборони РФ. Це глибоко засекречена служба, підпорядкована безпосередньо міністру оборони. За даними західних експертів та розвідок, ГУГИ має флот шпигунських суден, замаскованих під океанографічні, які складають карти підводних кабелів і трубопроводів, встановлюють підводні сенсори і потенційно готують диверсії проти цієї інфраструктури.

Координатор німецьких спецслужб відзначає, що пошук організаторів теракту є складним завданням. Навіть якщо двоє українців, яких переслідує федеральна прокуратура, виявляться винними, питання про те, «на чиє замовлення вони діяли», залишиться без відповіді.
Це залишиться таємницею
показати весь коментар
28.11.2025 15:36 Відповісти
Німці можуть підіграти кремлю і відмити росіян від підриву трубопроводів. Германії потрібний дешевий газ і нафта з Росії.

Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.

Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
показати весь коментар
28.11.2025 15:38 Відповісти
Меня ЧУЖИЕ длинные цитаты не интересуют
Я вам задала вопрос
Можете на него ответить?
Я родилась в СССР
Про все их ГЛУБОКО секретные службы давно знаю
Они все продаются
Они все не такие ГЛУБОКИЕ, как вам кажется
Особенно при тупом министре обороны России
Слышали про сегодняшний зашквар на Байконуре! ?????
Вот это и есть все глубокие русские секреты
Американские спутники видят местонахождение
Любой российской
ГЛУБОКО СЕКРЕТНОЙ ЛОДКИ !!!!!!!!!!!
На дворе 21 век,батенька....
показати весь коментар
28.11.2025 15:44 Відповісти
Чомусь Червінського досі не випустили. А реальна картинка про доблесні українські спецслужби засвітилась ще в 2014, коли в Криму 90% українських СБУ переприсягнула кремлю. Скільки ще цих хенеральських іуд ще залишилось?
показати весь коментар
28.11.2025 19:10 Відповісти
Как это не выпустили?
Червинский дома на круглосуточном
Записывает видео на всех каналах
Мочит Зелю не по- детски
Формально он под следствием
Но он УЖЕ ВЫИГРАЛ
Просто Зеля боится это признать
Ссыкло!!!!
показати весь коментар
28.11.2025 19:18 Відповісти
Буквально в эту минуту Червинский - на Прямом канале
Из дома ведет эфир с Александром Близнюком
показати весь коментар
28.11.2025 19:23 Відповісти
Уйди старушка, я в печали.
показати весь коментар
28.11.2025 19:11 Відповісти
Хорошо ,дедушка
Но долго в печали не задерживайся
Чарочку лучше выпей ,авось полегчает
Тем более- сегодня есть за что выпить
За миллион увядших роз АЛЛЫ БОРИСОВНЫ ЕРМАК
показати весь коментар
28.11.2025 19:21 Відповісти
так це ж треба визнати німецькою розвідкою , але ім легше взяти тих хто неробив цього ,ніж москві вред принести , цеж рідні душі ...
показати весь коментар
28.11.2025 15:31 Відповісти
Нужно по примеру парашки арестовать и посадить какого-нибудь немца, а потом обменять на Кузнецова. (сарказм, если что)
показати весь коментар
28.11.2025 16:06 Відповісти
У цього хлопця має скластися все добре. І варіянт арешту мабуть не найгірший.

Може зараз зосередитися на написанні сценарію для фільму та продати його Голлівуду.

Принаймні вийде з ув'язнення -- матиме гроші.
показати весь коментар
28.11.2025 16:23 Відповісти
Сумніви в офіційній версії

Andromeda - вітрильна прогулянкова яхта типу Bavaria Cruiser 50 - завдовжки лише 15 метрів. Низка експертів в інтерв'ю провідним німецьким ЗМІ https://www.dw.com/uk/zmi-versia-pro-******-pivnicnih-potokiv-z-ahti-e-sumnivnou/a-64960161 висловили сумніви у тому, що на такій маленькій яхті можна було перевезти достатню кількість вибухівки для підриву газогонів і розмістити її без спеціального обладнання на глибині 80 метрів, на якій відбулися вибухи. "Для проведення трьох вибухів під водою знадобилося б як мінімум від 600 до 900 кг спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг", - підкреслюється, зокрема, в аналітичній публікації видання Bild від березня 2023 року. Скептики також не вірять у те, що команда водолазів-любителів могла мати у розпорядженні спеціалізовану вибухівку військового призначення і провезти її повз кордони кількох країн.

Ще одна нестиковка, на яку вказується у статті Bild, - яхта замала, щоб забезпечити роботу водолазів. У публікації цитується представник Німецького товариства порятунку DLRG Матіас Гьольць (Mathias Hölzl), який вказує, що для занурення і роботи водолазів тривалий час на такій глибині знадобилося би 30 літрів спеціальної газової суміші - десятки балонів, які на такій малій яхті просто нема куди поставити.

Врозріз з версією слідства про "український слід" йде також факт, на який першими вказали журналісти німецького телеканалу NTV: власницею польської фірми, яка буцімто здала українцям яхту в оренду, є жінка, яка досі проживає у Криму і навіть допомагала окупаційній владі проводити вибори на півострові.
показати весь коментар
28.11.2025 16:36 Відповісти
 
 