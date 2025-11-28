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Німецький суд взяв під варту підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова
Підозрюваного у диверсії на газогоні "Північний потік" українця Сергія Кузнєцова взято під варту в Німеччині.
Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт проти громадянина України Сергія К", - йдеться в повідомленні.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
Топ коментарі
+10 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.11.2025 15:00 Відповісти Посилання
+8 три - пятнадцать
показати весь коментар28.11.2025 14:43 Відповісти Посилання
+5 Pan Kotskyi
показати весь коментар28.11.2025 14:41 Відповісти Посилання
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нехай самі розбираються, через збитки
Але мене більше цікавить, хто ж таки хлопців 'здав"? Навряд чи вони самі по кабаках розповідали про свою "роботу" та замовляли пісню "давай за ніх давай за нас давай за нас і за спєцназ"?
ось якщо розколють і вийдуть на замовника...
працюють діпломати чи в тіхарі лежать?
відповіді на запитання "чому?" як не було так і немає...
от вона під носом...
.
а вони не бачять....
зелене чмо на місці.
але перед тим як комусь якись пред'яви кидати,
може спочятку в своїй хаті лад навести?
І, якщо Німеччина підтримує боротьбу з агресією росії, то повинна відпустити виконавця - або навпаки
Оператором газопровода является https://ru.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_AG Nord Stream AG, структура акционеровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-10 [10]:
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром» - 51 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wintershall Wintershall, подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/BASF BASF - 15,5 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON_Ruhrgas E.ON Ruhrgas, подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON E.ON - 15,5 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gasunie Gasunie, единственный оператор газовых транспортных сетей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Голландии - 9 %;
https://ru.wikipedia.org/wiki/GDF_Suez GDF Suez, представляет интересы Франции - 9 %.
Этот Кузнецов - явно человек Буданова
Но его слили те, кто обещал не сливать
А почему?
А потому что все узнали про то , как замаран президент Украины
И теперь даже в таком деле - Украину сливают
Вот что такое КОРРУПЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
От нас потихоньку все начнут отворачиваться
Зеленский замарал Украину
Мир видит - что Россия и Украина- абсолютно одинаковы
И в России и в Украине правят мафии
Причем эти обе мафии деньги напрямую получают от Запада
ДВУШКИ НА МОСКВУ, бл.....
Буданов прятал своего человека в Италии? Всем украинским разведчикам - диверсантам укрытие только в Италии?
Отходы после операции - это непросто
Особенно в Европе
Но ведь как- то не засветились те,кто замочил Портнова
Очень чисто сработали ,отличные профи
Я не верю,что работали мафиозные структуры
Работали люди очень высокого уровня
Такие бывают только в спецслужбах
казіно називається "мирні переговори США з росією про припинення війни в Україні"
Крім того, напередодні вибуху данські військові моряки там же помітили й російське спецсудно "CC-750". Це судно оснащене невиликим підводним човном з роботизованими "руками" для складних підводних робіт.
За Кузнецова ?
Почему всеми силами старалась вывести его из- под удара?
Ваша версия...
Я бы не удивилась, что русское судно за большие деньги
Украинские разведчики на время выкупили
Напомню вам -украинская разведка смогла завербовать русского лётчика
Который перелетел в Украину
Украинская разведка готовила фантастическую операцию
По захвату самолета с вагнеровцами на борту самолета
Украинская разведка придумывает и проводит
Невероятно дерзкие операции
Ликвидация Гиви мм Моторолы
Выкраденный ЦЕМАХ
Грузовик с взрывчаткой на Крымском мосту
Ликвидации важных для путина персон в центре Москвы
Много всего....
Да вы и сами знаете - уровень украинских разведчиков
Координатор німецьких спецслужб відзначає, що пошук організаторів теракту є складним завданням. Навіть якщо двоє українців, яких переслідує федеральна прокуратура, виявляться винними, питання про те, «на чиє замовлення вони діяли», залишиться без відповіді.
Це залишиться таємницею
Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.
Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
Я вам задала вопрос
Можете на него ответить?
Я родилась в СССР
Про все их ГЛУБОКО секретные службы давно знаю
Они все продаются
Они все не такие ГЛУБОКИЕ, как вам кажется
Особенно при тупом министре обороны России
Слышали про сегодняшний зашквар на Байконуре! ?????
Вот это и есть все глубокие русские секреты
Американские спутники видят местонахождение
Любой российской
ГЛУБОКО СЕКРЕТНОЙ ЛОДКИ !!!!!!!!!!!
На дворе 21 век,батенька....
Червинский дома на круглосуточном
Записывает видео на всех каналах
Мочит Зелю не по- детски
Формально он под следствием
Но он УЖЕ ВЫИГРАЛ
Просто Зеля боится это признать
Ссыкло!!!!
Из дома ведет эфир с Александром Близнюком
Но долго в печали не задерживайся
Чарочку лучше выпей ,авось полегчает
Тем более- сегодня есть за что выпить
За миллион увядших роз АЛЛЫ БОРИСОВНЫ ЕРМАК
Може зараз зосередитися на написанні сценарію для фільму та продати його Голлівуду.
Принаймні вийде з ув'язнення -- матиме гроші.
Andromeda - вітрильна прогулянкова яхта типу Bavaria Cruiser 50 - завдовжки лише 15 метрів. Низка експертів в інтерв'ю провідним німецьким ЗМІ https://www.dw.com/uk/zmi-versia-pro-******-pivnicnih-potokiv-z-ahti-e-sumnivnou/a-64960161 висловили сумніви у тому, що на такій маленькій яхті можна було перевезти достатню кількість вибухівки для підриву газогонів і розмістити її без спеціального обладнання на глибині 80 метрів, на якій відбулися вибухи. "Для проведення трьох вибухів під водою знадобилося б як мінімум від 600 до 900 кг спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг", - підкреслюється, зокрема, в аналітичній публікації видання Bild від березня 2023 року. Скептики також не вірять у те, що команда водолазів-любителів могла мати у розпорядженні спеціалізовану вибухівку військового призначення і провезти її повз кордони кількох країн.
Ще одна нестиковка, на яку вказується у статті Bild, - яхта замала, щоб забезпечити роботу водолазів. У публікації цитується представник Німецького товариства порятунку DLRG Матіас Гьольць (Mathias Hölzl), який вказує, що для занурення і роботи водолазів тривалий час на такій глибині знадобилося би 30 літрів спеціальної газової суміші - десятки балонів, які на такій малій яхті просто нема куди поставити.
Врозріз з версією слідства про "український слід" йде також факт, на який першими вказали журналісти німецького телеканалу NTV: власницею польської фірми, яка буцімто здала українцям яхту в оренду, є жінка, яка досі проживає у Криму і навіть допомагала окупаційній владі проводити вибори на півострові.