Німецький суд взяв під варту підозрюваного в підриві "Північних потоків" Кузнєцова

Підозрюваного у диверсії на газогоні "Північний потік" українця Сергія Кузнєцова взято під варту в Німеччині.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт проти громадянина України Сергія К", - йдеться в повідомленні.

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Підрив "Північних потоків"