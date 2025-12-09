Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Кузнєцов служив у ССО, - ЗМІ

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до вибухів на "Північних потоках", служив у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомили LIGA.net в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони відповіли на запит омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, що українець проходив службу у військовій частині А0987 у період з 10.08.2022 по 28.11.2023 року у званні капітана. Виходячи з інформації з відкритих джерел, йдеться саме про Командування ССО, яке базується у Києві.

У кінці листопада 2023 року Кузнєцов був звільнений у запас за наказом командира військової частини з питань особового складу та направлений на військовий облік до Оболонського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у Києві.

Співрозмовник також повідомив, що раніше Міноборони не надавало цю інформацію у відповідь на запити адвоката Кузнєцова та його родини. Родичі українця, як стверджується, також неодноразово зверталися до тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, щоб підтвердити статус українця як військовополоненого. Однак, як зазначив співрозмовник, офіційної відповіді не отримали.

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Підрив "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.

27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.

28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.

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