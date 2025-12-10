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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої на Сіверському напрямку Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Сіверському напрямку
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Українські дронарі 54-ї ОМБр підсмажили окупанта на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку бійці 54‑ї окремої механізованої бригади показали кадри ураження окупанта ударним безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сплячий рашист біля розваленої будівлі отримав точний скид з українського дрона та був ліквідований.

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На відео - окупант намагається закритися руками від вибухівки, але безрезультатно.

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Автор: 

армія рф (22462) знищення (11184) Донецька область (11895) 54 окрема бригада (196) дрони (8992) Бахмутський район (883) Сіверськ (218)
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