Сіверськ залишається під повним контролем Сил оборони України, - 54 ОМБр

У мережі ширяться неправдиві повідомлення про нібито російський контроль над Сіверськом. Такі заяви базуються на недостовірних коментарях і поширюються ресурсами, що працюють на користь РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації на фейсбук-сторінці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

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"Офіційно: Сіверськ залишається під контролем Сил Оборони України.

Попри складні погодні умови та щільний туман, ворог проводить спроби інфільтрації піхотними групами у межі населеного пункту. На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу", - зазначають у повідомленні.

Проте, додають військові, окремим дрібним групам ворога вдається проникати в підвали багатоповерхових будівель, що ускладнює їх швидке знешкодження.

Також спостерігаються поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори та іншу символіку на окремих будівлях, аби створити видимість контролю над містом і продемонструвати "успіхи" перед власним керівництвом. Усі такі тактичні та інформаційні дії щоразу завершуються для ворога новими втратами й не дають жодного результату.

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"Закликаємо громадян зважено ставитися до інформації, що циркулює в інтернеті, перевіряти її походження та користуватися лише офіційними повідомленнями Сил Оборони України", - зазначили у бригаді.

Ситуація у Сіверську

Напередодні пресцентр УВ "Схід" повідомив, що ситуація в районі Сіверська залишається напруженою. Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах.

Аналітики проєкту DeepState, своєю чергою, повідомили про просування росіян у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

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