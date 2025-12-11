Сіверськ залишається під повним контролем Сил оборони України, - 54 ОМБр
У мережі ширяться неправдиві повідомлення про нібито російський контроль над Сіверськом. Такі заяви базуються на недостовірних коментарях і поширюються ресурсами, що працюють на користь РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації на фейсбук-сторінці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
"Офіційно: Сіверськ залишається під контролем Сил Оборони України.
Попри складні погодні умови та щільний туман, ворог проводить спроби інфільтрації піхотними групами у межі населеного пункту. На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу", - зазначають у повідомленні.
Проте, додають військові, окремим дрібним групам ворога вдається проникати в підвали багатоповерхових будівель, що ускладнює їх швидке знешкодження.
Також спостерігаються поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори та іншу символіку на окремих будівлях, аби створити видимість контролю над містом і продемонструвати "успіхи" перед власним керівництвом. Усі такі тактичні та інформаційні дії щоразу завершуються для ворога новими втратами й не дають жодного результату.
"Закликаємо громадян зважено ставитися до інформації, що циркулює в інтернеті, перевіряти її походження та користуватися лише офіційними повідомленнями Сил Оборони України", - зазначили у бригаді.
Ситуація у Сіверську
Напередодні пресцентр УВ "Схід" повідомив, що ситуація в районі Сіверська залишається напруженою. Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах.
Аналітики проєкту DeepState, своєю чергою, повідомили про просування росіян у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
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