Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в Мирнограде и Северске ситуация сложная, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 78 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Бои на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровное, Гришино, Леонтовичи.
На этом направлении вчера наши воины ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 11 единиц мототехники, орудие, 10 беспилотных летательных аппаратов.
Бои в Покровске и Мирнограде
Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
"В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.
По данным ГВ "Схід", организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
Обстановка в Северске
На Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Севера. В то же время город остается под контролем Сил обороны Украины.
Противник повторяет попытки инфильтрироваться в Северск небольшими группами, однако большинство из них уничтожается еще на подходах. Противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются.
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 521 оккупант за прошедшие сутки.
Также уничтожено 734 БПЛА различных типов и 90 единиц другого вооружения и техники, в частности три бронемашины и семь орудий и минометов.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 27 расчетов российских БпАК.
Что предшествовало?
- Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
- Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.
- Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.
- По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.
