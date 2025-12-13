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Ворог просунувся на Донеччині поблизу Рівного, Виїмки та Васюківки, – DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівного (Покровський район), Виїмки (Бахмутський район) та Васюківки (Бахмутський район)", - сказано в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що місто Сіверськ Донецької області, куди з кінця жовтня під густим туманом почали активно проникати війська РФ, практично повністю втрачене. Для повернення контролю над містом українськими захисникам потрібні резерви.
Топ коментарі
+2 Павел Раб
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+2 Victor Litarchuk
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+2 Андрій Макогон
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