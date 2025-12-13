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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Сіверському напрямку
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Ворог просунувся на Донеччині поблизу Рівного, Виїмки та Васюківки, – DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівного (Покровський район), Виїмки (Бахмутський район) та Васюківки (Бахмутський район)", - сказано в повідомленні.

мапа

мапа

мапа

  • Раніше повідомлялося, що місто Сіверськ Донецької області, куди з кінця жовтня під густим туманом почали активно проникати війська РФ, практично повністю втрачене. Для повернення контролю над містом українськими захисникам потрібні резерви.

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Автор: 

Донецька область (11392) Бахмутський район (858) Покровський район (1795) Васюківка (12) Виїмка (5) Рівне (10) DeepState (551)
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Топ коментарі
+2
Ментів на Троєщині зранку неміряно, більше ніж людей. Все чорне було. Можна створювати Троєщинську ментівську наступальну армію! От подивишся на це і стає зрозуміло, потенціал для перемоги таки є! Тільки кава в Ялті!
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13.12.2025 21:33 Відповісти
+2
Хороша книжка.
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14.12.2025 07:31 Відповісти
+2
Висновок - на відміну від влади та пропагандистів, народ пересічний не бажає воювати Чим то все закінчиться?
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14.12.2025 09:59 Відповісти

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