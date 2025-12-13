Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття, - ЗМІ

Фото: Інфографіка УП

Місто Сіверськ Донецької області, куди з кінця жовтня під густим туманом почали активно проникати війська РФ, практично повністю втрачене. Для повернення контролю над містом українськими захисникам потрібні резерви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів співрозмовник УП в органі військового управління, повідомили двоє співрозмовників у бригадах, що діють на напрямку Сіверська та поблизу нього.

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Ситуація критична

За словами співрозмовника, ворог фіксується по всій території Сіверська, окрім поки що території за річкою Бахмутка.

"Стан справ по Сіверську критичний. Щоб відновити втрачені положення, потрібно залучати резерви. Чи є вони у корпусу, який виконує завдання на цьому відтинку фронту (11 корпус – УП)? Немає. Чи є у старшого начальника УВ "Схід" (Дмитро Братішко – УП)? Питання з зірочкою. Чи буде головком надавати резерв і чи цей резерв зможе щось виправити в цій ситуації – не зрозуміло", - зазначив він.

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Зазначається, що проводити наступальні дії без підготовчого етапу важко. ЗСУ потрібно щонайменше зупинити навалу ворога з двох флангів, "подавити артилерією".

Хто обороняє місто

Видання пише, що останні кілька тижнів ЗСУ контролювали частину Сіверська переважно дронами, а не піхотою.

Після захоплення росіянами висот на півночі міста, діяти в Сіверську, який є низиною, стало практично неможливо. Логістика була надзвичайно складно.

У самому місті стояла 54-та бригада, південніше міста – у районі Званівки та Свято-Покровського – 10-та.

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Два сценарії

За найоптимістичнішим сценарієм, станом на 13 грудня лінія бойового зіткнення в Сіверську проходить по річці Бахмутка. Відтак східна, більша частина міста – повністю під росіянами, західна, менша, ще подекуди має українські позиції.

За більш песимістичним, усе місто, по адмінмежі – повністю під контролем росіян, пише УП.

Видання також зазначило, що росіяни спокійно, іноді навіть без екіпірування, пересувається містом.

Також, за даними УП серед військових, противника вже фіксували південніше Сіверська – у Свято-Покровському та Званівці.

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