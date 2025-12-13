РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9723 посетителя онлайн
Новости Бои на востоке Украины
3 207 40

Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения, - СМИ

сіверськ
Фото: Інфографіка УП

Город Северск Донецкой области, куда с конца октября под густым туманом начали активно проникать войска РФ, практически полностью потерян. Для возвращения контроля над городом украинским защитникам нужны резервы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал собеседник УП в органе военного управления, сообщили два собеседника в бригадах, действующих в направлении Севера и вблизи него.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация критическая

По словам собеседника, враг фиксируется по всей территории Севера, кроме пока территории за рекой Бахмутка.

"Положение дел по Северску критическое. Чтобы восстановить утраченные позиции, нужно привлекать резервы. Есть ли они у корпуса, который выполняет задачи на этом участке фронта (11 корпус – УП)? Нет. Есть ли они у старшего начальника УВ "Восток" (Дмитрий Братишко – УП)? Вопрос с звездочкой. Будет ли главком предоставлять резерв и сможет ли этот резерв что-то исправить в этой ситуации – непонятно", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в Мирнограде и Северске ситуация сложная, - ГВ "Схід"

Отмечается, что проводить наступательные действия без подготовительного этапа трудно. ВСУ нужно как минимум остановить натиск врага с двух флангов, "подавить артиллерией".

Кто защищает город

Издание пишет, что последние несколько недель ВСУ контролировали часть Севера преимущественно дронами, а не пехотой.

  • После захвата россиянами высот на севере города, действовать в Северске, который является низменностью, стало практически невозможно. Логистика была чрезвычайно сложной.
  • В самом городе стояла 54-я бригада, южнее города – в районе Звановки и Свято-Покровского – 10-я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 боестолкновения на фронте за сутки, из которых 12 атак на Константиновском направлении и 19 - на Покровском

Два сценария

По самому оптимистичному сценарию, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в Северске проходит по реке Бахмутка. Таким образом, восточная, большая часть города – полностью под контролем россиян, западная, меньшая, еще кое-где имеет украинские позиции.

  • По более пессимистическим оценкам, весь город, по административной границе – полностью под контролем россиян, пишет УП.

Издание также отметило, что россияне спокойно, иногда даже без экипировки, передвигаются по городу.

Также, по данным УП среди военных, противника уже фиксировали южнее Северска – в Свято-Покровском и Звановке.

Читайте также: Защищая Украину, погиб пластун Андрей Буда. ФОТО

Что предшествовало?

  • Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
  • Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.
  • Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.
  • По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

Автор: 

Донецкая область (11595) боевые действия (5288) Бахмутский район (705) Северск (187) война в Украине (7213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
...куди з кінця жовтня під густим туманом почали активно проникати війська РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3590311
- а туман тільки в один бік діє ...? Чому наші "користуючись густим туманом" нікуди не проникають ?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:59 Ответить
+12
Резерви всю війну сидять у тилу.
Мільйон тилових військових, тцкшників, поліцейських.
Це все люди в погонах.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:12 Ответить
+11
Резерви спалили в контранаступах на мінні поля, штурми посадок та всяких там Судж. Хенерал думає, що мобіків він бескінечно наловить на вулицях, але ж ні.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...куди з кінця жовтня під густим туманом почали активно проникати війська РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3590311
- а туман тільки в один бік діє ...? Чому наші "користуючись густим туманом" нікуди не проникають ?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:59 Ответить
Тому,що ЗЕ гниди зривають мобілізацію!
показать весь комментарий
13.12.2025 17:02 Ответить
Одна з причин зриву мобілізації це створення штурмових військ в які направляють всіх мобілізованих! Коли мобілізований взнає що він їде в штурмові війська, він відразу йде в СЗЧ. Ідіотизму влади та Генштабу немає меж!
показать весь комментарий
13.12.2025 17:10 Ответить
А сам Саша Сайко в якій бригаді служить ?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:15 Ответить
в бригаді "ухилєс". вона десь на ужгородському напрямку.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:48 Ответить
рашистский командувач під керівництвом оманського зрадника спалив резерви ,працює
на кого? допоки ця наволоч ще буде при владі, ми будем втрачати і втрачати людей і землю
показать весь комментарий
13.12.2025 17:28 Ответить
А то туман такий ,як колись співав В. Добринін - синий туман . похож на обман .
показать весь комментарий
13.12.2025 17:29 Ответить
Чи не висип нам сіль на рану.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:57 Ответить
Контрнаступальні заходи, за відсутності резервів на даному напрямку, а також оголених флангів з боку Ямполя та Федорівки - виглядають недоцільними. Гадаю, на даному етапі, керівництву 11-го корпусу доцільніше зосередитись на оборонних діях та недопущенню флангових проривів росіян з боку Переїзного, Федорівки та Васюківки.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:02 Ответить
Вони вчились в училищах де лише одне правило - "ні шагу назад".
показать весь комментарий
13.12.2025 17:11 Ответить
Ну, за 11 років війни, з негативним досвідом Дебальцевого, Авдіївки та багатьох інших міст, де оголені фланги і тримання за передові позиції призводило до оперативних та повних оточень, можна навчитись робити певні висновки.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:18 Ответить
Покровськ , Мирноград , Куп'янськ ... - скрізь одне і теж саме - флангові обходи з намацуванням слабких місць ... тобто - нєобучаємиє виходить !
показать весь комментарий
13.12.2025 17:23 Ответить
От якраз недавня операція у Куп'янську, з нейтралізації прориву росіян, а також операція по "зрізанню вушок" біля Золотого Колодязя доводить, що-таки "обучаємиє".
показать весь комментарий
13.12.2025 17:59 Ответить
Куп'янськ більше року обороняли одні і тіж виснажені бригади (сам там був) без підкріплень і без ротації .... а ще - можна згадати як саме кацапи опинились в самому місті (підказую - операція "труба"#3) - хто за це покараний ?
показать весь комментарий
13.12.2025 18:11 Ответить
Ну тобто ***** цього разу не збрехало.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:06 Ответить
А шо там з Покровськом? шапіро-соловйов там вже прапори в центрі міста втикає:

https://streamable.com/vgh7m7
показать весь комментарий
13.12.2025 17:08 Ответить
Резерви спалили в контранаступах на мінні поля, штурми посадок та всяких там Судж. Хенерал думає, що мобіків він бескінечно наловить на вулицях, але ж ні.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:07 Ответить
Так ці резерви знову просруть! Своїми тупими , дебільними наказами, ненавчених воювати треба вже туди перекидати.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:09 Ответить
кто-то там обещал миллион мин купить\сделать - вот как раз бы и заминировать можно было. чтобы не так свободно перемещались. но вероятно "рынка" нет. на "рынке" одна гуманитарная помощь и чебуреки.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:12 Ответить
Резерви всю війну сидять у тилу.
Мільйон тилових військових, тцкшників, поліцейських.
Це все люди в погонах.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:12 Ответить
бери ружо і йди на фронт
показать весь комментарий
13.12.2025 17:15 Ответить
Чим більше хтось когось відправляє на фронт, тім меньше в нього кінцівок і старше вік.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:53 Ответить
Гукайте батальон Монако , це самий передовий підрозділ в Україні
показать весь комментарий
13.12.2025 17:13 Ответить
Певно - ТЦКшники вже давно чекають командировки в Монако , аби їм там повістки вручити ...?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:17 Ответить
Мусорів не чіпають, значить все ок.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:15 Ответить
Імя та прізвище " співрозмовника" УП - Гуйзнахто Алупа Алуповіч.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:21 Ответить
Добре, що в нас купа ухилянтів. Бо якби всі були героями і рвалися на фронт, то вже були би давно спалені генералами у непотрібних штурмах посадок, незрозумілих контрнаступах і героїчних наступах на білгородську і брянську області. тільки тому, що люди ховаються і у нас постійний дефіцит мобілізованих, ми до цих пір тримаємося і ще маємо шанси виснажити рашку. Як не парадоксально це звучить
показать весь комментарий
13.12.2025 17:23 Ответить
>ще маємо шанси виснажити рашку.

нереально
показать весь комментарий
13.12.2025 17:34 Ответить
Цілком реально .
Якщо робити все правильно .
показать весь комментарий
13.12.2025 17:40 Ответить
як?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:47 Ответить
Якщо ЄС зупинить фінансування, то робити можна як правильно, так і неправильно. На результат це мало вплине.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:49 Ответить
А в сирського все окей
показать весь комментарий
13.12.2025 17:26 Ответить
А чому наші Воїни під густим туманом не звільняють теріторії й не проводе наступальні операції на цьому напрямку?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:40 Ответить
Хто задає такі питання- працює на ворога
показать весь комментарий
13.12.2025 17:45 Ответить
Народ України це вже ворог?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:47 Ответить
Резерви для відбиття - тобто знову будемо закидувати піхоту на втрачені позиції за старою традицією командирів-м'ясників?
показать весь комментарий
13.12.2025 17:45 Ответить
почему до сих пор не вывели производства беспилотной наземной броне техники с модулями с вооружениями на тысячи в день. И на них тестировать машинное зрение с машинным управлением. Можно и легкие делать, типа баги и с пулеметами на модулях дистанционного управления или опять же лучше делать машинное зрение и машинное управление и чтобы ИИ был обучен атаковать цели и уже нужно было все тестирования провести по мишеням. И нужно делать систему, чтобы если выводят из строя, то программа сжигала память с кодом или какое то взрывное устройство к памяти примотать и если выводится из строя, то оно взрывалось или что то в этом роде. Чтобы врагу не давать ПО. Украина должна со всех союзных стран разрабов нанимать или просить, чтобы помогали работать и вместе делать и роботизированную технику и ИИ. Производств нужно делать больше автоматизированных и постоянно их модернизировать и улучшать технику и коды. И этим вести войну, а не людьми. Людей могут заменить роботы и для этого нужно быстрее развиваться и привлекать все западные правительства на помощь и сотрудничество. Потому что у них богатый опыт и DARPA и MIT и другие стенфорд и много компаний и их всех нужно завязывать на Украину. Власть слишком медленно работает и никакого развития не видно. Ощущение, что они только воруют и ухудшают все. Если бы мы поставили на кон их жизни, и их семей, чтобы они работали нормально и искали и привлекали и изобретали и не воровали ибо их жизнь от ухудшений была бы под большей угрозой.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:47 Ответить
правильно пишете, але хто буде виробляти ту техніку? зебіл навипускав купу працездатного населення під час війни, щоб не було кому працювати й зменшити резерви.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:49 Ответить
Не жалкуешь, що виїхав? Повернутися нема бажання? Збільшити резерви, так сказати.
показать весь комментарий
13.12.2025 18:15 Ответить
так а ти чого виїхав, клоун? чи ти трутень? ну тоді нормально, що ти виїхав, тут нам трутні не потрібні. йди вже болт виточи для ядерки.
показать весь комментарий
13.12.2025 18:17 Ответить
 
 