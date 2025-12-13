Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения, - СМИ

Фото: Інфографіка УП

Город Северск Донецкой области, куда с конца октября под густым туманом начали активно проникать войска РФ, практически полностью потерян. Для возвращения контроля над городом украинским защитникам нужны резервы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал собеседник УП в органе военного управления, сообщили два собеседника в бригадах, действующих в направлении Севера и вблизи него.

Ситуация критическая

По словам собеседника, враг фиксируется по всей территории Севера, кроме пока территории за рекой Бахмутка.

"Положение дел по Северску критическое. Чтобы восстановить утраченные позиции, нужно привлекать резервы. Есть ли они у корпуса, который выполняет задачи на этом участке фронта (11 корпус – УП)? Нет. Есть ли они у старшего начальника УВ "Восток" (Дмитрий Братишко – УП)? Вопрос с звездочкой. Будет ли главком предоставлять резерв и сможет ли этот резерв что-то исправить в этой ситуации – непонятно", – отметил он.

Отмечается, что проводить наступательные действия без подготовительного этапа трудно. ВСУ нужно как минимум остановить натиск врага с двух флангов, "подавить артиллерией".

Кто защищает город

Издание пишет, что последние несколько недель ВСУ контролировали часть Севера преимущественно дронами, а не пехотой.

После захвата россиянами высот на севере города, действовать в Северске, который является низменностью, стало практически невозможно. Логистика была чрезвычайно сложной.

В самом городе стояла 54-я бригада, южнее города – в районе Звановки и Свято-Покровского – 10-я.

Два сценария

По самому оптимистичному сценарию, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в Северске проходит по реке Бахмутка. Таким образом, восточная, большая часть города – полностью под контролем россиян, западная, меньшая, еще кое-где имеет украинские позиции.

По более пессимистическим оценкам, весь город, по административной границе – полностью под контролем россиян, пишет УП.

Издание также отметило, что россияне спокойно, иногда даже без экипировки, передвигаются по городу.

Также, по данным УП среди военных, противника уже фиксировали южнее Северска – в Свято-Покровском и Звановке.

