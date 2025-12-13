53 боестолкновения на фронте за сутки, из которых 12 атак на Константиновском направлении и 19 - на Покровском

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Хреновка, Клюсы, Карповичи, Лесковщина Черниговской области и Бобылевка, Белая Береза, Вовковка, Бруски, Рыжевка, Нескучное, Рогизное, Волфино Сумской области.

Боевые действия в Харьковской области

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 78 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще одно сражение продолжается.

На Купянском направлении враг один раз безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного, бои идут в трех локациях.

На Славянском направлении противник осуществил сегодня три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультиного. Еще одно сражение продолжается.

На Покровском направлении российские войска 19 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Удачное, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Нового-Шахвого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки. Наши защитники уже отбили 18 атак, один бой продолжается.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Вербовое, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отразили атаку вражеских подразделений в сторону Доброполья.

На Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

