Командующий "Хартии" Оболенский об операции ВСУ в Купянске: "Коллективная работа Сил обороны"
Командующий 2-ым корпусом Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский рассказал, что успешное освобождение территорий в Купянске является результатом "коллективной работы Сил обороны Украины". Перед этим в сети сообщали, что за операцией стоит генерал Михаил Драпатый.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Роль Сырского
Оболенский отметил, что успешные действия поисково-ударной группировки в Купянске — это "в большой степени заслуга главнокомандующего Александра Сырского, который утвердил, контролировал и обеспечивал эту операцию": "Благодаря именно его решениям наши подразделения получили для реализации замысла все необходимое".
Также командующий "Хартии" поблагодарил все подразделения, которые были задействованы в операции, упомянув 13-ю бригаду НГУ "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения 144-й механизированной бригады, "Легион Свобода России", а также все части, входящие в тактическую группу "Купянск".
Клименко и НГУ
Кроме того, военный упомянул министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, благодаря которым "мы можем развиваться как Корпус и масштабировать метод "Хартии"".
"У победы, по известному выражению, много отцов. Но сейчас я призываю не делить этот успех, а быть достойными наших праотцов, которые на протяжении поколений боролись за Независимость и дело которых мы имеем честь продолжать", - добавил Оболенский.
Что предшествовало
- Накануне в сети распространялись слухи, что на самом деле к планированию операции был привлечен бывший командующий Сухопутными силами Михаил Драпатый, которого назначили командовать войсками на этом направлении.
Заявление Манько
В то же время начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько заявил, что Купянскую операцию штурмовики вместе с Сухопутными войсками и Нацгвардией начали еще 20 августа, а Драпатого на это направление назначили, мол, только 17 октября.
То, что Драпатого назначили в октябре, подтверждает и редактор Цензор.НЕТ и военный Юрий Бутусов.
Олексій ПЕТРОВ: Судячи зі стрічки новин, (та дописів поважних військових), ЗСУ провели добре підготовлену військову операцію, (рахуйте контрудар), результатом якого стало: - звільнення від російських окупантів північно-західну частину Купʼянська. (Продовжується зачистка від біосміття центра міста), - також звільнено декілька навколишніх сіл. Приємно те, що до планування та реалізації цієї, такої важливої операції напряму дотичний генерал-майор Михайло Драпатий. Угу… Той самий генерал, який на думку деяких потужних та незламних палквавоццев, з чимось там не впорався! Якби ж я був Президентом (не дай Боже, звісно ж), то призначив би генерала Михайла Драпатого, головнокомандувачем ЗСУ із… повним карт-бланшем на формування команди військового топ-менеджменту. Бо, або ти довіряєш. Або тулиш свій пʼятак куди не просять. Дякую кожному, хто був дотичний до цієї маленької перемоги! І світла памʼять тим, хто загинув заради цього промінчику сонця!
Драпатому дали всі резерви і він звільнив частину міста. Це добре, якщо не дивитися на ситуацію в Мирнограді, Покровську, Сіверську, Гуляй Поле, кому таких резервів не дісталося.
краще спитай ЗЄлєнського чому він замість підготовки Війська до війни дороги будував.... на Чорнобиль і і Луганській області та Чонгар розміщував
nothing is overнічого ще не вирішено
"Киев за три дня"
а Україна стоїть і контратакує !
кацапськая пічаль...
