Командующий "Хартии" Оболенский об операции ВСУ в Купянске: "Коллективная работа Сил обороны"

Командующий 2-ым корпусом Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский рассказал, что успешное освобождение территорий в Купянске является результатом "коллективной работы Сил обороны Украины". Перед этим в сети сообщали, что за операцией стоит генерал Михаил Драпатый.

Роль Сырского

Оболенский отметил, что успешные действия поисково-ударной группировки в Купянске — это "в большой степени заслуга главнокомандующего Александра Сырского, который утвердил, контролировал и обеспечивал эту операцию": "Благодаря именно его решениям наши подразделения получили для реализации замысла все необходимое".

Также командующий "Хартии" поблагодарил все подразделения, которые были задействованы в операции, упомянув 13-ю бригаду НГУ "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения 144-й механизированной бригады, "Легион Свобода России", а также все части, входящие в тактическую группу "Купянск".

Клименко и НГУ

Кроме того, военный упомянул министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, благодаря которым "мы можем развиваться как Корпус и масштабировать метод "Хартии"".

"У победы, по известному выражению, много отцов. Но сейчас я призываю не делить этот успех, а быть достойными наших праотцов, которые на протяжении поколений боролись за Независимость и дело которых мы имеем честь продолжать", - добавил Оболенский.

Что предшествовало

Накануне в сети распространялись слухи, что на самом деле к планированию операции был привлечен бывший командующий Сухопутными силами Михаил Драпатый, которого назначили командовать войсками на этом направлении.

Заявление Манько

В то же время начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько заявил, что Купянскую операцию штурмовики вместе с Сухопутными войсками и Нацгвардией начали еще 20 августа, а Драпатого на это направление назначили, мол, только 17 октября.

То, что Драпатого назначили в октябре, подтверждает и редактор Цензор.НЕТ и военный Юрий Бутусов.

