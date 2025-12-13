РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9467 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
1 529 25

Командующий "Хартии" Оболенский об операции ВСУ в Купянске: "Коллективная работа Сил обороны"

Кто стоит за операцией в Купянске

Командующий 2-ым корпусом Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский рассказал, что успешное освобождение территорий в Купянске является результатом "коллективной работы Сил обороны Украины". Перед этим в сети сообщали, что за операцией стоит генерал Михаил Драпатый.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль Сырского

Оболенский отметил, что успешные действия поисково-ударной группировки в Купянске — это "в большой степени заслуга главнокомандующего Александра Сырского, который утвердил, контролировал и обеспечивал эту операцию": "Благодаря именно его решениям наши подразделения получили для реализации замысла все необходимое".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заблокированы на севере Купянска, - Трегубов

Также командующий "Хартии" поблагодарил все подразделения, которые были задействованы в операции, упомянув 13-ю бригаду НГУ "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения 144-й механизированной бригады, "Легион Свобода России", а также все части, входящие в тактическую группу "Купянск".

Клименко и НГУ

Кроме того, военный упомянул министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, благодаря которым "мы можем развиваться как Корпус и масштабировать метод "Хартии"".

"У победы, по известному выражению, много отцов. Но сейчас я призываю не делить этот успех, а быть достойными наших праотцов, которые на протяжении поколений боролись за Независимость и дело которых мы имеем честь продолжать", - добавил Оболенский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны применили уникальную самодельную РСЗО на BMW, которая поразила врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Контратака в Куп'янську: Хартія розповіла хто стоїть за операцією

Что предшествовало

  • Накануне в сети распространялись слухи, что на самом деле к планированию операции был привлечен бывший командующий Сухопутными силами Михаил Драпатый, которого назначили командовать войсками на этом направлении. 

Заявление Манько

В то же время начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько заявил, что Купянскую операцию штурмовики вместе с Сухопутными войсками и Нацгвардией начали еще 20 августа, а Драпатого на это направление назначили, мол, только 17 октября.

Контратака в Куп'янську: Хартія розповіла хто стоїть за операцією

То, что Драпатого назначили в октябре, подтверждает и редактор Цензор.НЕТ и военный Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что произошло в Купянске? Успешная контратака группировки "Хартии"

Автор: 

боевые действия (5288) Манько (19) Харьковская область (2012) Купянск (864) Драпатый Михаил (28) Бригада НГУ Хартия (40) Оболенский Игорь (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
https://x.com/SpravaHromad



Олексій ПЕТРОВ: Судячи зі стрічки новин, (та дописів поважних військових), ЗСУ провели добре підготовлену військову операцію, (рахуйте контрудар), результатом якого стало: - звільнення від російських окупантів північно-західну частину Купʼянська. (Продовжується зачистка від біосміття центра міста), - також звільнено декілька навколишніх сіл. Приємно те, що до планування та реалізації цієї, такої важливої операції напряму дотичний генерал-майор Михайло Драпатий. Угу… Той самий генерал, який на думку деяких потужних та незламних палквавоццев, з чимось там не впорався! Якби ж я був Президентом (не дай Боже, звісно ж), то призначив би генерала Михайла Драпатого, головнокомандувачем ЗСУ із… повним карт-бланшем на формування команди військового топ-менеджменту. Бо, або ти довіряєш. Або тулиш свій пʼятак куди не просять. Дякую кожному, хто був дотичний до цієї маленької перемоги! І світла памʼять тим, хто загинув заради цього промінчику сонця!

показать весь комментарий
13.12.2025 15:34 Ответить
+7
показать весь комментарий
13.12.2025 15:37 Ответить
+5
Українські бійці високо оцінили мужність верховного головкома при фотографуванні біля стели Куп'янська, з повагою називаючи його між собою "куп'янським клоуном".

показать весь комментарий
13.12.2025 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://x.com/SpravaHromad



Олексій ПЕТРОВ: Судячи зі стрічки новин, (та дописів поважних військових), ЗСУ провели добре підготовлену військову операцію, (рахуйте контрудар), результатом якого стало: - звільнення від російських окупантів північно-західну частину Купʼянська. (Продовжується зачистка від біосміття центра міста), - також звільнено декілька навколишніх сіл. Приємно те, що до планування та реалізації цієї, такої важливої операції напряму дотичний генерал-майор Михайло Драпатий. Угу… Той самий генерал, який на думку деяких потужних та незламних палквавоццев, з чимось там не впорався! Якби ж я був Президентом (не дай Боже, звісно ж), то призначив би генерала Михайла Драпатого, головнокомандувачем ЗСУ із… повним карт-бланшем на формування команди військового топ-менеджменту. Бо, або ти довіряєш. Або тулиш свій пʼятак куди не просять. Дякую кожному, хто був дотичний до цієї маленької перемоги! І світла памʼять тим, хто загинув заради цього промінчику сонця!

показать весь комментарий
13.12.2025 15:34 Ответить
Та вже сракитам повибухали. Один поперед одного верещать зо Драпатий не при справах. Тіктокер манько там щось кукурікає,що їх образили в інтернеті.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:38 Ответить
Українські бійці високо оцінили мужність верховного головкома при фотографуванні біля стели Куп'янська, з повагою називаючи його між собою "куп'янським клоуном".

показать весь комментарий
13.12.2025 15:40 Ответить
Ну всьо тепер можна призначати Драпатого замість Сирського, Драпатий довів що він успішний полководець!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:04 Ответить
але ж Драпатий стане другим Залужним !
а болівар-ЗЄля двох Генералів не витримає !

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:18 Ответить
Мені здається це вже нікого не хвилює
показать весь комментарий
13.12.2025 16:33 Ответить
у мене савана, на відміну від тебе немає, мене хвилює.

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:39 Ответить
за операцією стоїть Генерал Драпатий !

це все що треба знати

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:05 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 15:37 Ответить
"Завдяки саме його рішенням наші підрозділи отримали для реалізації задуму все, що потрібно". Джерело: https://censor.net/ua/n3590304

Драпатому дали всі резерви і він звільнив частину міста. Це добре, якщо не дивитися на ситуацію в Мирнограді, Покровську, Сіверську, Гуляй Поле, кому таких резервів не дісталося.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:40 Ответить
менше читайте зелену пресу
показать весь комментарий
13.12.2025 15:44 Ответить
там, де Генерал Драпатий - там Перемога !
там, де про-сирський - там просир.

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:07 Ответить
там де м'ясом закидали, там і перемогли. а де ні - то там ні.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:18 Ответить
як муляє військовий талант Генерала Драпатого !

чи не так, кацапе ?

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:24 Ответить
кацапа ти в дзеркалі бачиш.

коли розсекретять статистику втрат, що ти тоді будеш співати?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:40 Ответить
про статистику наших втрат я й сам знаю.

краще спитай ЗЄлєнського чому він замість підготовки Війська до війни дороги будував.... на Чорнобиль і і Луганській області та Чонгар розміщував

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:57 Ответить
кацап геть не палиться
показать весь комментарий
13.12.2025 16:26 Ответить
В чому сенс?якщо вже майже все вирішено про здачу України?може сенс в цій операції в том,що би зе пофоткався ?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:51 Ответить
>якщо вже майже все вирішено про здачу України?

nothing is over нічого ще не вирішено
показать весь комментарий
13.12.2025 16:01 Ответить
ти вже хоча б один болт до ядерної боєголовки виточив, рішала?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:19 Ответить
у своєї мамки запитай, я їй це доручив
показать весь комментарий
13.12.2025 16:25 Ответить
у фламінго такі характеристики, що я і сам не проти..
показать весь комментарий
13.12.2025 16:43 Ответить
здачу Україну вже вирішили у 2022 р. через

"Киев за три дня"

а Україна стоїть і контратакує !

кацапськая пічаль...

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:29 Ответить
 
 