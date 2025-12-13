Командувач "Хартії" Оболєнський про операцію ЗСУ в Куп’янську: "Колективна праця Сил оборони"
Командувач 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболєнський розповів, що успішне звільнення територій в Куп’янську є результатом "колективної праці Сил Оборони України". Перед цим у мережі повідомляли, що за операцією стоїть генерал Михайло Драпатий.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Роль Сирського
Оболєнський зазначив, що успішні дії пошуково-ударного угруповання в Куп’янську — це "великою мірою заслуга головнокомандувача Олександра Сирського, який затвердив, контролював і забезпечував цю операцію": "Завдяки саме його рішенням наші підрозділи отримали для реалізації задуму все, що потрібно".
Також командувач "Хартії" подякував усім підрозділам, які були залучені до операції, згадавши 13-ту бригаду НГУ "Хартія", 475-й штурмовий полк "Код 9.2" 92-ї штурмової бригади, підрозділи 144-ї механізованої бригади, "Легіон Свобода Росії", а також усі частини, які входять до тактичної групи "Куп’янськ".
Клименко та НГУ
Крім того, військовий згадав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та командувача Національної гвардії Олександра Півненка, завдяки яким "ми можемо розвиватися, як Корпус і масштабувати метод "Хартії"".
"У перемоги, за відомим висловом, багато батьків. Але зараз я закликаю не ділити цей успіх, а бути гідними наших прабатьків, які впродовж поколінь виборювали Незалежність і справу яких ми маємо честь продовжувати", - додав Оболєнський.
Що передувало
- Напередодні у мережі ширилися чутки, що насправді до планування операції був залучений колишній командувач Сухопутних сил Михайло Драпатий, якого призначили командувати військами на цьому напрямі.
Заява Валентина Манька
Водночас начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько заявив, що Купʼянську операцію штурмовики разом із Сухопутними військами й Нацгвардією почали ще 20 серпня, а Драпатого на цей напрямок призначили, мовляв, тільки 17 жовтня.
Те, що Драпатого призначили в жовтні підтверджує і редактор Цензор.НЕТ та військовий Юрій Бутусов.
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Олексій ПЕТРОВ: Судячи зі стрічки новин, (та дописів поважних військових), ЗСУ провели добре підготовлену військову операцію, (рахуйте контрудар), результатом якого стало: - звільнення від російських окупантів північно-західну частину Купʼянська. (Продовжується зачистка від біосміття центра міста), - також звільнено декілька навколишніх сіл. Приємно те, що до планування та реалізації цієї, такої важливої операції напряму дотичний генерал-майор Михайло Драпатий. Угу… Той самий генерал, який на думку деяких потужних та незламних палквавоццев, з чимось там не впорався! Якби ж я був Президентом (не дай Боже, звісно ж), то призначив би генерала Михайла Драпатого, головнокомандувачем ЗСУ із… повним карт-бланшем на формування команди військового топ-менеджменту. Бо, або ти довіряєш. Або тулиш свій пʼятак куди не просять. Дякую кожному, хто був дотичний до цієї маленької перемоги! І світла памʼять тим, хто загинув заради цього промінчику сонця!
Драпатому дали всі резерви і він звільнив частину міста. Це добре, якщо не дивитися на ситуацію в Мирнограді, Покровську, Сіверську, Гуляй Поле, кому таких резервів не дісталося.