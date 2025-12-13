Окупанти заблоковані на півночі Куп’янська, - Трегубов

Російські війська, які перебувають на півночі Куп’янська та в його передмісті на Харківщині, опинилися в оточенні - вони не можуть отримати підкріплення та забезпечення у повному обсязі.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупантів заблоковано

Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп’янськ. - Ред.), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав до Куп’янська та привітав військових з Днем Сухопутних військ. ВIДЕО

Трегубов уточнив, що кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.

"Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть", - пояснив він.

Також, відповідаючи на запитання кореспондента, Трегубов підтвердив, що російські підрозділи фактично відрізані від забезпечення.

Так, там зараз безпосередньо перебувають росіяни у північних районах міста, але вони не можуть отримувати ані поповнення, ані навіть постачання, за винятком хіба що повітряного мосту та скидів з БпЛА", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачистка від окупантів житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. ВIДЕО

Що передувало?

За даними "Хартії", прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті. Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини. Напередодні на карті DeepState з’явилися відмітки про різку зміну обстановки під Куп’янськом і в самому місті.

Також читайте: Росіяни в Куп’янську втрачають більше, ніж можуть поповнити, - Трегубов