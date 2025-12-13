Окупанти заблоковані на півночі Куп’янська, - Трегубов
Російські війська, які перебувають на півночі Куп’янська та в його передмісті на Харківщині, опинилися в оточенні - вони не можуть отримати підкріплення та забезпечення у повному обсязі.
Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Окупантів заблоковано
Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп’янськ. - Ред.), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення", - розповів він.
Трегубов уточнив, що кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.
"Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть", - пояснив він.
Також, відповідаючи на запитання кореспондента, Трегубов підтвердив, що російські підрозділи фактично відрізані від забезпечення.
Так, там зараз безпосередньо перебувають росіяни у північних районах міста, але вони не можуть отримувати ані поповнення, ані навіть постачання, за винятком хіба що повітряного мосту та скидів з БпЛА", - підсумував він.
Що передувало?
За даними "Хартії", прорив ворога північніше Куп’янська зупинено. Понад 200 рашистів оточено у місті. Протягом кількох місяців на картах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до шести кілометрів від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини. Напередодні на карті DeepState з’явилися відмітки про різку зміну обстановки під Куп’янськом і в самому місті.
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