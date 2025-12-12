Зачистка від окупантів житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. ВIДЕО

Сили оборони України провели успішну операцію в житловому масиві Ювілейний у Куп’янську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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Російські піхотинці спочатку були заблоковані в багатоповерхівках, а потім ліквідовані воїнами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спільно із 125-ї ОВМБр та іншими підрозділами СОУ.

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