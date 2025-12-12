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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Зачистка від окупантів житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. ВIДЕО

Сили оборони України провели успішну операцію в житловому масиві Ювілейний у Куп’янську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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Російські піхотинці спочатку були заблоковані в багатоповерхівках, а потім ліквідовані воїнами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спільно із 125-ї ОВМБр та іншими підрозділами СОУ.

Дивіться також: Оператори дронів "Скелі" ліквідували 12 окупантів у лісах на Покровщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківська область (2890) Куп’янський район (757) Куп’янськ (1121) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (66) 125 окрема важка механізована бригада (9)
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Топ коментарі
+16
Дякуємо!! Які труднощі були подолані!!
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12.12.2025 23:31 Відповісти
+15
Які мужні наші воїни!
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12.12.2025 23:32 Відповісти
+15
жодна авіація не складе так багатоповерхівку, як сапери

.
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12.12.2025 23:35 Відповісти

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