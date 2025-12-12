11 849 19
Зачистка від окупантів житлового масиву Ювілейний у Куп’янську. ВIДЕО
Сили оборони України провели успішну операцію в житловому масиві Ювілейний у Куп’янську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Російські піхотинці спочатку були заблоковані в багатоповерхівках, а потім ліквідовані воїнами 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спільно із 125-ї ОВМБр та іншими підрозділами СОУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.