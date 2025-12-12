Зачистка от оккупантов жилого массива Юбилейный в Купянске. ВИДЕО

Силы обороны Украины провели успешную операцию в жилом массиве Юбилейный в Купянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

Российские пехотинцы сначала были заблокированы в многоэтажках, а затем ликвидированы воинами 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" совместно с 125-й ОВМБр и другими подразделениями СОУ.

