Зачистка от оккупантов жилого массива Юбилейный в Купянске. ВИДЕО
Силы обороны Украины провели успешную операцию в жилом массиве Юбилейный в Купянске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.
Российские пехотинцы сначала были заблокированы в многоэтажках, а затем ликвидированы воинами 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" совместно с 125-й ОВМБр и другими подразделениями СОУ.
бо це наша земля і оркам тут робити нічого😡