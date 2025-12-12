РУС
Новости Бои на Купянском направлении
1 724 6

Зачистка от оккупантов жилого массива Юбилейный в Купянске. ВИДЕО

Силы обороны Украины провели успешную операцию в жилом массиве Юбилейный в Купянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

Российские пехотинцы сначала были заблокированы в многоэтажках, а затем ликвидированы воинами 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" совместно с 125-й ОВМБр и другими подразделениями СОУ.

Автор: 

Харьковская область (2012) Купянский район (557) Купянск (864) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (34) 125 отдельная тяжелая механизированная бригада (2)
Дякуємо!! Які труднощі були подолані!!
показать весь комментарий
12.12.2025 23:31 Ответить
Які мужні наші воїни!
показать весь комментарий
12.12.2025 23:32 Ответить
Дуже гарно! Земля залізобетоном
показать весь комментарий
12.12.2025 23:33 Ответить
жодна авіація не складе так багатоповерхівку, як сапери

.
показать весь комментарий
12.12.2025 23:35 Ответить
А чого коментатор таким дебільним голосом?чи це ШІ?
показать весь комментарий
12.12.2025 23:39 Ответить
Бийте гадів кацапських , дорогі наші захисники ,безжалісно ,
бо це наша земля і оркам тут робити нічого😡
показать весь комментарий
12.12.2025 23:59 Ответить
 
 